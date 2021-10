50 millions de commerçants acceptent les paiements en Litecoin, ce qui entraîne une augmentation massive de l’activité en chaîne | Cryptomonnaie

Les marques les plus importantes et les plus connues au monde exploitent le marché croissant des crypto-monnaies grâce au partenariat de Bitpay avec Verifone.

Le pic des paiements en litecoin augmente l’activité en chaîne d’altcoin.

Litecoin a offert le troisième rendement ajusté du risque le plus élevé au cours des dernières 24 heures.

Les investisseurs institutionnels ont historiquement privilégié les altcoins qui existent depuis plus de quatre ans, comme Ethereum et Litecoin.

L’activité en chaîne du Litecoin a explosé avec une augmentation des paiements sur le réseau. L’altcoin se classe actuellement dans le top 20 des crypto-monnaies en fonction de la capitalisation boursière.

L’adoption des paiements Litecoin est à la hausse

BitPay, un fournisseur de services Bitcoin et Verifone se sont associés pour favoriser l’adoption des paiements numériques via Litecoin. Verifone, une multinationale américaine, travaille avec plus de 600 000 commerçants et gère plus de 10,4 milliards de dollars de transactions en ligne. Les transactions en magasin de Verifone dépassent les 440 milliards de dollars.

La base de marchands de l’entreprise a offert au Litecoin une exposition à des marques bien connues cherchant à exploiter le marché en pleine croissance des crypto-monnaies.

Litecoin a maintenant atteint plus de 50 millions de marchands dans le monde, et il y a une augmentation massive de l’activité en chaîne de l’altcoin. La crypto-monnaie a offert le troisième rendement ajusté du risque le plus élevé au cours des dernières 24 heures dans la remontée des prix en cours.

L’afflux de capitaux institutionnels est un autre facteur qui fait monter les prix des altcoins. Les institutions ont privilégié les crypto-monnaies comme Ethereum et Litecoin puisque ces actifs existent depuis plus de quatre ans.

Les solutions de garde crypto avancées et les gestionnaires d’actifs crypto ont augmenté leurs avoirs en Litecoin au cours de la dernière année.

Les analystes de crypto-monnaie ont noté la flambée du prix LTC depuis septembre 2021. L’analyste technique et trader de crypto-monnaie @crypto_birb a récemment tweeté :

L’analyste de crypto-monnaie et YouTuber de Rockstar Trading a été cité dans une vidéo récente,

Je pense que dans la prochaine course de traders, Litecoin recevra une pompe massive, et il est sérieusement sous-évalué.

Récemment, le réseau Litecoin a célébré son dixième anniversaire ; le réseau a été mis en service pour la première fois en octobre 2011. Depuis lors, l’adoption du LTC a fait augmenter le prix de l’altcoin à chaque cycle.