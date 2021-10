Le prix de l’AAVE et l’activité en chaîne explosent après la cotation d’Upbit | Cryptomonnaie

Upbit, la principale bourse de crypto-monnaie de Corée, a annoncé la cotation de l’AAVE plus tôt dans la journée.

Le prix Aave s’est redressé en réponse à l’annonce de la cotation, et le jeton a offert le deuxième rendement ajusté du risque le plus élevé sur 24 heures.

Les projets Bluechip DeFi comme Curve Finance et Aave Protocol augmentent la valeur totale bloquée dans un écosystème financier décentralisé.

Protocole DeFi open source et non dépositaire Aave a noté une flambée des prix après que le premier échange coréen Upbit a annoncé son inscription.

Upbit a annoncé la cotation AAVE et 1 pouce, déclenchant une hausse des prix

Upbit a annoncé que les projets Bluechip DeFi AAVE et 1inch seraient répertoriés sur sa plate-forme plus tôt dans la journée. Les jetons ont ensuite atteint des sommets plus élevés un jour où Bitcoin a connu une baisse de prix de 6%.

Selon les analystes de CryptoQuant, le rallye d’AAVE à 452,38 $ et le rallye de 1 pouce à un nouveau record historique pourraient avoir été déclenchés par ce qu’il a identifié comme des utilisateurs sur Upbit essayant d’arbitrer via des bourses étrangères comme Binance.

Upbit est une bourse coréenne de premier plan qui s’est classée parmi les meilleures bourses mondiales dans les deux mois suivant son lancement. Upbit est un échange vérifié par BTI, et il fait partie des échanges de crypto-monnaie les plus propres du classement mondial de BTI.

Les analystes se demandent si l’annonce des nouvelles de la bourse de crypto-monnaie coréenne a un effet similaire sur les prix des actifs comme les annonces de Coinbase. L’« effet Coinbase » fait monter les prix des crypto-monnaies avant le lancement du jeton sur la plate-forme.

L’annonce d’inscription d’Upbit a eu un impact sur le prix AAVE et 1 pouce sans autres catalyseurs connus dans les deux protocoles. Alors que la plupart des altcoins ont subi un bain de sang aux côtés de Bitcoin et Ethereum, 1inch, AAVE, SHIB et quelques autres ont poursuivi leur ascension.

Upbit a coté 1 pouce et AAVE sur son marché KRW, fiat-crypto.

AAVE est l’un des protocoles les plus compétitifs en termes de revenus de protocole cumulés au cours du mois dernier.

Revenus du protocole au cours des 30 derniers jours.

Aux côtés d’AAVE, 1inch – le jeton natif de l’agrégateur DEX – a bondi de près de 100 % et a atteint un nouveau record de 8,65 $.

L’AAVE a offert le deuxième rendement ajusté du risque le plus élevé au cours des dernières 24 heures. AAVE est l’un des protocoles avec la plus grande valeur totale verrouillée (l’équivalent de la capitalisation boursière) parmi les projets DeFi dans l’écosystème.

Le protocole AAVE a un score de sécurité de 95 (l’un des plus élevés parmi les protocoles DeFi), et les analystes s’attendent à ce que le jeton poursuive sa trajectoire ascendante.

L’analyste pseudonyme de crypto-monnaie @SmartContracter a partagé sa prédiction de prix pour AAVE dans un tweet récent.