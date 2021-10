MATIC surpasse Bitcoin et Ethereum, Polygon vise 3 $ et de nouveaux sommets historiques | Cryptomonnaie

L’action des prix MATIC va à l’encontre du marché plus large des crypto-monnaies et des rallyes.

MATIC était parfaitement positionné pour un catalyseur pour le rallier plus haut.

Une nouvelle clôture hebdomadaire la plus élevée de tous les temps est à l’horizon.

L’action des prix MATIC a été dans une déchirure haussière, s’échangeant à l’inverse de presque toutes les autres crypto-monnaies. Par conséquent, il était parfaitement positionné pour un rallye et est maintenant sur la bonne voie pour créer une nouvelle clôture hebdomadaire la plus élevée de tous les temps.

Les prix du MATIC remontent pendant la vente pour les trois raisons suivantes

Le prix MATIC avait franchi un obstacle important dans sa quête de nouveaux sommets historiques. La première raison du récent rallye est la cassure au-dessus de 1,74 $. 1,74 $ est l’endroit où le retracement de Fibonacci à 61,8 % et le nœud final à volume élevé du profil de volume 2021 existent. Une cassure nette et une clôture au-dessus de 1,75 $ signifie que MATIC a plus de facilité à monter qu’à descendre. Le profil de volume s’amincit considérablement au-dessus de 2,00 $.

La deuxième raison du rallye est la conversion des niveaux de marché baissier du RSI en niveaux de marché haussier. Le prix MATIC s’est négocié dans des conditions de marché baissier dans l’indice de force relative depuis la mi-août. Cependant, les acheteurs ont testé le niveau de surachat final de 65 six fois au total depuis le 13 octobre.e. Avec la cassure au-dessus de 65 de l’indice de force relative et un passage à 70, le RSI passe dans des conditions de marché haussier.

La troisième et dernière raison du rallye est une que certains commerçants pourraient manquer. Le plus haut historique du prix MATIC est de 2,44 $, mais la clôture la plus élevée de tous les temps est de 1,82 $. Par conséquent, il est très probable que les acheteurs positionnent MATIC pour une nouvelle clôture la plus élevée de tous les temps sur le graphique hebdomadaire. Ce serait un événement important pour MATIC et créerait probablement une rampe de lancement pour des prix plus élevés.

Graphique Ichimoku journalier MATIC/USDT

Cependant, la prudence doit être pratiquée. Le prix du MATIC a besoin d’une pression d’achat soutenue et d’une conviction haussière pour maintenir ces nouveaux plus hauts de plusieurs mois. Si les acheteurs ne prennent pas en charge MATIC, le résultat sera probablement un piège à traders et un crash éclair vers le niveau de 0,80 $ est probable.