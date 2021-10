Le prix d’Axie Infinity forme un fanion haussier avant d’atteindre de nouveaux sommets historiques | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity est en formation de fanion depuis le 21 octobre et semble prêt pour une épidémie haussière.

Le RSI atteignant des niveaux plus neutres, les traders ont le dessus pour ajouter plus de volume côté achat au prix AXS.

Une fois au-dessus de 150 $, les traders pourront tester 161,50 $ et éventuellement atteindre de nouveaux sommets historiques.

Le prix Axie Infinity (AXS) n’a pas atteint de nouveaux sommets depuis le 4 octobre, date à laquelle le prix a commencé à se consolider à l’intérieur d’une formation de fanion. Avec des traders attendant la remise appropriée pour rejoindre la tendance haussière, le fanion semble mûr pour une épidémie haussière. Après la cassure, un nouveau test des plus hauts historiques semble plus que probable, avec un possible nouveau record atteint.

Le prix d’Axie Infinity voit un support supérieur à 120 $, ciblant 161 $ et de nouveaux records

Le prix d’Axie Infinity a commencé sa tendance à la hausse vers le 21 septembre, ce qui a jusqu’à présent entraîné des gains de 221%. -temps hauts. Avec l’indice de force relative (RSI) fermement dans la zone neutre, les traders peuvent facilement ajouter de gros morceaux d’ordres d’achat à leur portefeuille sans craindre de pousser le RSI en territoire de surachat.

Le prix AXS doit rester supérieur à 120 $ pour que les traders ne soient pas arrêtés. Après cela, il pourrait grimper jusqu’à 150 $. À 150 $, un nouveau record historique sera à portée de main. Attendez-vous à ce qu’un potentiel de 170 $ soit testé, mais attendez-vous à un retour rapide à 150 $ car cette tendance haussière commencera à s’essouffler et entraînera des prises de bénéfices considérables.

Graphique journalier AXS/USD

Si le fanion s’effondre en faveur des traders, attendez-vous à une cassure en dessous de 120 $. Cela verrait les traders s’enfuir de la scène alors que leurs arrêts étaient touchés. Une cassure en dessous de 111 $ ouvrirait la porte à une forte baisse du nez vers 85 $, ce qui signifierait que près de la moitié du rallye a été retracé. Cependant, cela fournirait également des niveaux intéressants pour récupérer le prix AXS avec une remise.