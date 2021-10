Shiba Inu pourrait dépasser Dogecoin après une hausse des prix SHIB de 700% en octobre | Cryptomonnaie

Shiba Inu (SHIB) a poursuivi sa progression le 27 octobre, son prix atteignant un niveau record de près de 0,000060 $ avant de corriger à la baisse.

SHIB a augmenté de plus de 25% pour atteindre un sommet historique de 0,00005959 $, dépassant son précédent sommet historique de 0,00005000, selon les données de Binance. Le dernier mouvement haussier a poussé les rendements mensuels du jeton (MTD) à environ 726 %, ce qui en fait la cinquième crypto-monnaie la plus rentable entrant dans le dernier trimestre de 2021.

Les gains de SHIB en octobre avaient glissé à près de 606% à la suite d’une correction des prix par rapport à son niveau record, toujours supérieur à celui du reste des rivaux crypto à top-cap, y compris Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Cardano (ADA) et Solana (SOL ).

Les cinq premières crypto-monnaies classées en fonction de leurs gains d’octobre. Source : Messari

Pourtant, les performances supérieures de SHIB se démarquent particulièrement de son rival, Dogecoin (DOGE), dont les gains MTD ne sont actuellement que d’environ 8%. De plus, la capitalisation boursière de Shiba Inu a maintenant atteint 22,1 milliards de dollars – la 11e plus grande – la plaçant juste derrière les 31,53 milliards de dollars de Dogecoin à la 10e place.

SHIB copie la course de traders DOGE?

Shiba Inu a été lancé en 2020 après s’être fortement inspiré de Dogecoin, une crypto-monnaie blague née en 2013 et inspirée de la race de chien japonaise. Huit ans après son introduction, la popularité de Dogecoin est apparue avec son utilisation comme moyen de paiement par les équipes sportives, les cinémas AMC et comme véhicule d’investissement spéculatif grâce à l’approbation du jeton par le PDG de Tesla, Elon Musk.

Le prix de DOGE a connu un incroyable boom haussier au cours des cinq premiers mois de 2021, augmentant de plus de 15 000% au milieu d’une frénésie de vente au détail. Ce faisant, le jeton king meme a atteint son niveau record de 0,76 $ le 8 mai, pour ensuite corriger de plus de 68% pour s’échanger autour de 0,23 $ au moment de la publication.

Tableau des prix quotidiens DOGE/USD. Source : TradingView

Dans l’ensemble, Dogecoin a connu des tendances extrêmes au cours des 12 derniers mois, en commençant par une longue période de consolidation, pour finalement la suivre avec une cassure haussière prolongée et ensuite par une correction massive des prix.

Il semble que les tendances des prix de Shiba Inu au cours des derniers mois se soient inspirées des phases de consolidation et de rupture de Dogecoin, comme le montre le graphique SHIB/USDT ci-dessous.

Tableau des prix quotidiens SHIB/USDT présentant les trois phases de Dogecoin. Source : TradingView

Un boom des prix de type Dogecoin de 1 500 % sur le marché de Shiba Inu place son objectif de profit à long terme à près de 0,00013 500 $. Néanmoins, la fractale met également en garde contre des corrections de prix massives et périodiques vers le support de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (les vagues vertes dans les graphiques ci-dessus) à mesure que le prix augmente.

La domination globale de Shiba Inu sur le marché des crypto-monnaies est passée de 0,16% à 0,91% MDT. D’autre part, le contrôle de Dogecoin sur le marché est passé de 1,5% à 1,20% au cours de la même période.

Fondamentaux macro des prix SHIB

Joe Wiesenthal, rédacteur en chef de Bloomberg Markets, a noté que Shiba Inu a « des capacités avancées de contrat intelligent », ce qui le rend meilleur que Dogecoin.

« Vous pouvez consulter Shibaswap, un échange décentralisé de type Uniswap pour la communauté SHIB. Il y a le NFT, l’extraction de liquidités. Tout. Pendant ce temps, Dogecoin n’a rien de tout cela pour le moment.

Comme Cointelegraph l’a couvert, la récente remontée des prix du SHIB peut également s’inspirer du lancement lundi du Shiboshis Social Club. Cette communauté en ligne récompense des avantages exclusifs aux personnes qui possèdent des jetons non fongibles (NFT) exclusifs générés par Shiba Inu, appelés Shiboshis.

En conséquence, le commerce de détail semble avoir suivi la course spéculative de Shiba Inu, avec une étude récente de Bacancy Technology montrant qu’il a reçu 2,8 millions de recherches Google en moyenne en 2021, le troisième plus élevé après Bitcoin et Ethereum.

En comparaison, le volume de recherche de Dogecoin est arrivé au sixième rang.

Pendant ce temps, une pétition sur Change.org implorant Robinhood de répertorier les jetons SHIB sur son application de trading sans frais a recueilli plus de 500 000 signatures. Le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, a déclaré mardi lors de l’appel aux résultats de la société que Robinhood envisageait d’ajouter de nouvelles pièces au portefeuille de services, sans toutefois mentionner leurs noms.

Cela a peut-être poussé le prix de Shiba Inu à son niveau record mercredi, signalant davantage l’intérêt croissant des détaillants pour le mème crypto.

« Les mèmes ont de la valeur et ont été une thèse investissable en 2021 », a déclaré à Bloomberg Jonathan Cheesman, responsable des ventes de gré à gré et institutionnelles à l’échange de dérivés crypto FTX, ajoutant :

« Les jetons à bas prix en dollars sont attrayants pour le commerce de détail. »

Mais selon Ben Caselin, responsable de la recherche et de la stratégie à l’échange crypto AAX, les traders du SHIB devraient avancer prudemment en raison de la spéculation excessive, citant des modèles antérieurs qui indiquent que le jeton « perdrait probablement une grande partie de sa valeur » car il est contesté par d’autres projets mèmes.