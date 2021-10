Le prix XLM pénètre la ligne de tendance dans un éventuel piège à traders, mais Stellar se rétablira | Cryptomonnaie

Le prix stellaire teste la ligne de tendance ascendante verte qui a servi de colonne vertébrale à la tendance haussière depuis début octobre.

Le prix XLM semble faire une fausse cassure, un piège à traders, qui pourrait voir un volume d’achat important entraînant une reprise haussière et une cassure.

Attendez-vous à une pause rapide au-dessus de 0,41 $ vers 0,46 $.

Depuis début octobre, le prix Stellar (XLM) est dans une tendance haussière, avec une ligne de tendance ascendante verte bien définie servant de colonne vertébrale. Cette ligne de tendance est brisée aujourd’hui, dans ce qui ressemble à un piège à traders. Cela devrait amener les traders à profiter rapidement de l’opportunité de réviser les traders et de faire un commerce de cassure jusqu’à 0,46 $. Alors que les traders sont enfin sortis de la bande passante depuis la mi-juin, attendez-vous à ce que davantage de potentiel de hausse suive.

Le prix du XLM se redresse alors que la hausse du volume élimine toute tendance baissière

Une rupture à la baisse semble se dérouler, mais avec le sentiment du marché mondial toujours sous contrôle et des vents favorables toujours présents, cela ressemble plutôt à un piège à traders prêt à offrir aux traders une entrée pour un mouvement de reprise suivi d’une future rupture de la consolidation .

Le prix XLM devrait voir le volume du côté acheteur augmenter tout au long de la journée et éliminer toute tendance baissière qui pourrait mettre la tendance haussière sous pression. Attendez-vous à une augmentation massive du volume d’achat, puis à une cassure pour atteindre 0,46 $. Le prix XLM sera probablement rejeté dans un premier temps, mais trouvera un support à 0,41 $, où de nouveaux acheteurs entreront et pousseront le prix XLM pour une autre jambe vers 0,51 $.

Graphique journalier XLM/USD

La thèse du piège à traders ne serait invalidée que si les traders pouvaient pousser l’action des prix en dessous du plus bas de 0,35 $ du 21 octobre, auquel cas s’attendre à une reprise du volume de vente avec une chute de l’action des prix XLM en conséquence. Bien que les traders soient confrontés à la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours et au pivot mensuel autour de 0,33 $, attendez-vous à ce que la vente se poursuive jusqu’à 0,30 $. Avec la double barrière à 0,30 $ et 0,29 $, cependant, les traders seront confrontés à une certaine résistance de la part des traders qui voudront maintenir la tendance haussière en place.