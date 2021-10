Bitcoin plonge en dessous de 59 000 $ en tant que ratio de levier, le rallye du SHIB signale une spéculation excessive | Cryptomonnaie

Bitcoin se négocie avec un ton lourd au milieu des signes d’un excès de levier et d’avidité sur le marché.

La plus grande crypto-monnaie par valeur marchande changeait de mains près de 58 900 $ au moment de la publication, ce qui représente une baisse de 2,3% sur la journée. Il est en baisse de 12% par rapport au record de 66 975 $ de la semaine dernière, selon les données de CoinDesk 20.

Un recul était attendu et une volatilité à la baisse pourrait être à l’horizon, selon les analystes. « Le ratio de levier estimé est sur le point d’atteindre son plus haut niveau annuel. Il semble évident que le marché est surendetté maintenant », a déclaré Ki-Young Ju, PDG de la société d’analyse de données CryptoQuant. « Nous verrons une certaine volatilité avec d’énormes liquidations sous peu. »

Le ratio de levier estimé est calculé en divisant les intérêts ouverts à terme sur toutes les bourses par les réserves de bitcoins sur les bourses. L’intérêt ouvert fait référence au nombre de contrats négociés mais non équarris avec une position compensatoire.

Le ratio montre essentiellement le degré d’endettement d’un investisseur moyen. Alors qu’un ratio en hausse indique un appétit pour le risque accru, un nombre très élevé reflète une accumulation excessive d’endettement et a marqué des sommets de prix au début de cette année.

Le ratio de levier s’élève actuellement à 0,19, le plus élevé depuis novembre 2020.

L’activité récente du marché plus large, en particulier la montée parabolique de Shiba Inu (SHIB), le tueur de dogecoin autoproclamé, indique également un excès de cupidité souvent observé aux sommets du marché, comme l’a averti CoinDesk dimanche.

« Les pièces pour chiens tournent à nouveau vers la lune, ce qui a historiquement été une assez bonne indication d’un marché surchauffé », ont déclaré les analystes de Delphi Digital dans une note de marché publiée le 25 octobre. « La première fois que les pièces pour chiens se sont déchaînées, c’était d’avril à mai. année, et s’est rapidement transformé en cratère alors que les marchés de la cryptomonnaie se sont refroidis. Début septembre, les pièces de monnaie pour chiens étaient à nouveau à la mode et le marché plus large de la cryptomonnaie a connu un désendettement assez profond. »

SHIB a enregistré un record de 0,0000595 $ pendant les heures asiatiques, portant le gain mensuel à plus de 600 %, selon les données de Messari. Le jeton a gagné 48% cette semaine, grâce à la campagne frénétique de l’armée SHIB pour que la plate-forme de courtage en ligne Robinhood Markets ajoute la pièce à sa plate-forme. Tôt dans la journée, #shibainu était la principale tendance Twitter en Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde. Un porte-parole de WazirX, basé à Mumbai, l’un des plus grands échanges crypto en Inde, a déclaré que SHIB avait dépassé la position de bitcoin en tant que jeton le plus échangé sur le marché de la roupie indienne cette semaine, générant un volume de 489 millions de dollars.

Une augmentation de l’activité dans une pièce à haut risque comme le SHIB indique que la ferveur spéculative pourrait atteindre un point de basculement. « L’indice Crypto Fear and Greed est revenu à des sommets que nous n’avons pas vus depuis début mars, marquant officiellement les niveaux » Extreme Greed « », a déclaré Delphi Digital dans la mise à jour du marché de mardi.

De plus, l’optimisme généré par le récent lancement de fonds négociés en bourse basés sur des bitcoins à terme et l’humeur haussière semblent s’être estompés. La crypto-monnaie largement présentée comme l’or numérique n’a pas réussi à faire une offre pendant les heures asiatiques, même si l’Australie a signalé une inflation sous-jacente à un sommet en six ans. Selon JPMorgan, la hausse des anticipations d’inflation a joué un grand rôle dans la poussée du bitcoin vers de nouveaux records plus tôt ce mois-ci.

L’image technique de Bitcoin soutient désormais les arguments en faveur d’un recul plus profond. La chute sous le support à 59 800 $ a confirmé un modèle de retournement baissier de la tête et des épaules, exposant un support proche de 54 000 $.

La liquidation pourrait être beaucoup plus sévère si les marchés traditionnels se flétrissent en raison des probabilités croissantes d’une réduction plus rapide des mesures de relance de la Réserve fédérale.