Robinhood mise sur les commerçants Dogecoin alors que les altcoins sur le thème des chiens éclatent | Cryptomonnaie

Alors que les jetons DeFi subissent une baisse des prix, les crypto-monnaies sur le thème des chiens SHIB, DOGE et AKITA ont fait leur retour.

Historiquement, un rallye memecoin est une indication d’un marché surchauffé, signalant un désendettement à venir.

Dogecoin à lui seul a généré des revenus plus élevés que toutes les actions (y compris les options) au deuxième trimestre 2021 sur l’échange sans commission Robinhood.

Shiba Inu a atteint des records alors que les rumeurs d’inscription à Robinhood se sont intensifiées.

Une pétition pour inscrire SHIB sur la bourse a recueilli 300 000 signatures.

La flambée des prix des crypto-monnaies sur le thème des chiens dans la course haussière en cours a contribué à une augmentation de la capitalisation boursière globale de la crypto. Les analystes s’attendent à ce que les prix DOGE, SHIB et AKITA augmentent avec les mises à jour de leur écosystème et de leur domination sociale.

Dogecoin stimule les revenus crypto de Robinhood, selon les analystes de JPMorgan

Les analystes de JPMorgan Chase ont identifié que Dogecoin est la seule crypto-monnaie qui augmente les revenus de l’échange sans commission Robinhood. Au deuxième trimestre de 2021, les revenus de la négociation DOGE ont dépassé les revenus des actions et des actions.

Fait intéressant, il y a eu un changement au troisième trimestre lorsque les revenus basés sur les transactions crypto ont plongé de 233 millions de dollars à 51 millions de dollars. Les analystes ont observé que DOGE représentait 61% des revenus des transactions crypto au deuxième trimestre sur l’échange sans commission Robinhood.

Les partisans de la crypto ont observé que les revenus de la crypto de Robinhood sont principalement déterminés par le volume des échanges DOGE. L’analyste pseudo-crypto-monnaie @HsakaTrades a récemment tweeté :

Robinhood n’a jamais eu de revenus « crypto », ils avaient des revenus de dogecoin. Ce graphique a beaucoup plus de sens lorsque vous le regardez à travers cet objectif et que vous considérez comment SHIB fait régulièrement plus de volume que DOGE. pic.twitter.com/F1bzItjsvf – Hsaka (@HsakaTrades) 26 octobre 2021

Les analystes notent que les crypto-monnaies sur le thème des chiens DOGE, SHIB et AKITA se rallient. Historiquement, un rallye memecoin signale un désendettement à venir du marché de la cryptomonnaie, impliquant une baisse de la capitalisation boursière globale.

Delphi Digital, l’une des principales sociétés de recherche en cryptomonnaie, a noté que les crypto-monnaies sur le thème des chiens sont historiquement un bon indicateur d’un marché en surchauffe.

À quelques reprises en 2021, en avril et septembre 2021, les prix DOGE, SHIB et AKITA se sont redressés, avant un profond désendettement du marché de la crypto.

4/ Les Dog Coins sont à nouveau en pleine lune, ce qui a historiquement été une assez bonne indication d’un marché en surchauffe. Les deux d’avril à mai. cette année et au début du mois de septembre, les pièces de monnaie pour chiens faisaient fureur et se sont rapidement transformées en cratères alors que les marchés de la crypto se sont refroidis ou ont connu un désendettement assez profond. pic.twitter.com/3RpodnFLiT – Delphi numérique (@Delphi_Digital) 25 octobre 2021

Le jeton Shiba Inu, populairement connu sous le nom de Dogecoin-killer, a récemment atteint un nouveau record historique alors qu’une rumeur selon laquelle Robinhood énumérait le memecoin faisait le tour. Le principal concurrent de Robinhood, Public.com, a répertorié le SHIB et les détenteurs de jetons Shiba Inu continuent de demander l’échange sans commission pour répertorier la crypto-monnaie.

La pétition Change.org pour l’inscription de SHIB sur Robinhood a franchi 300 000 signatures, établissant un nouveau record.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix de DOGE et ont déclaré que Dogecoin est un prix à la traîne. Les analystes s’attendent à une cassure du prix DOGE.