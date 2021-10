Le prix de Polkadot vise des sommets historiques avant le lancement des parachains | Cryptomonnaie

Le taux de jalonnement sur Polkadot est tombé à 57,3% avant le lancement de la parachain sur la blockchain DOT.

Un total de 2,46 millions ou 21% des tokens KSM ont été bloqués pour des prêts participatifs ou des parachains sur Kusama.

Le prix du DOT continue de se redresser ; les analystes prédisent un nouveau record absolu dans la couche continue une saison.

Les analystes restent optimistes quant au lancement de la parachain du réseau Polkadot prévu pour novembre 2021. Bien que le pourcentage de jetons DOT mis en jeu ait régulièrement baissé, son prix continue de grimper.

La hausse des prix du DOT se poursuit alors que Polkadot se prépare au lancement de la parachain

Dans la course haussière en cours, les crypto-monnaies de la couche 1 se rallient. Le prix du DOT a commencé à grimper, avant le lancement de la parachaine de Polkadot, affichant des gains de près de 10 % au cours de la semaine dernière. Les analystes de crypto-monnaie ont partagé leurs perspectives haussières sur le prix du DOT, révélant qu’ils sont « très optimistes » sur l’actif natif du réseau Polkadot.

Lark Davis, analyste de crypto-monnaie et YouTuber, a annoncé qu’il attend avec impatience les enchères Parachain en novembre 2021. Davis a confirmé la liste des meilleures enchères qu’il soutient dans un tweet récent.

Polkadot se prépare à un avenir multichaîne avec ses enchères parachaines. Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a annoncé son mécanisme de « sharding » il y a des années ; les utilisateurs et développeurs de la communauté attendent toujours son lancement.

Contrairement à Ethereum, l’écosystème DOT est prêt avec les capacités techniques pour prendre en charge les blockchains parallèles, tout comme il l’a fait dans l’écosystème Kusama. Polkadot fédère un réseau de blockchains, parachains et parathreads hétérogènes et les sécurise via une « chaîne relais ».

L’une des caractéristiques les plus intéressantes du réseau DOT est que chaque parachain peut ensuite être connectée à des réseaux externes via des ponts.

Le troisième lot d’enchères parachain sur le réseau Kusama a été mis en ligne et près de 21% des jetons KSM ont été mis en jeu pour des prêts participatifs sur la blockchain.

Le taux de mise sur Polkadot a baissé de manière constante, atteignant 57,3% avant le lancement de la parachain. C’est le contraire de ce qui a été observé dans le réseau Kusama.

Une baisse du volume de DOT mis en jeu dans les prêts participatifs et les parachains implique qu’il y a une augmentation des tokens en circulation. Historiquement, une circulation plus élevée entraîne la volatilité du prix DOT.

Brad Laurie, éducateur en crypto-monnaie et YouTuber, considère que les parachains spécifiques à un cas d’utilisation sur le réseau DOT sont équivalentes aux solutions de mise à l’échelle de la couche un.

L’analyste pseudonyme de crypto-monnaie @rektcapital a évalué la tendance des prix du DOT et a prédit que l’actif natif de Polkadot atteindrait probablement un nouveau sommet historique.