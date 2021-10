Prix ​​Cardano au point de départ ou d’arrêt alors que l’ADA reste indécis | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano traverse une configuration en triangle symétrique, suggérant qu’un mouvement explosif de 16% est probable.

Une clôture décisive au-dessus de la ligne de tendance inférieure de la configuration fera tomber ADA dans la zone de demande de 1,99 $ à 2,1 $.

Les données transactionnelles montrent que les barrières de résistance monopolisent le chemin des traders.

Le prix de Cardano est sur un mouvement de consolidation serré depuis plus d’un mois. Cependant, cet enroulement est un précurseur d’un mouvement explosif. Alors que les mesures en chaîne font toutes allusion à une perspective baissière, les données techniques suggèrent qu’il y a de l’espoir.

Le prix de Cardano montre un manque d’intérêt des acheteurs

Le prix de Cardano a établi trois hauts inférieurs distincts et cinq bas plus élevés depuis le 21 septembre. La connexion de ces lignes de tendance montre que l’action des prix est comprimée et révèle la formation d’un triangle symétrique.

Étant donné que ce modèle n’a pas de biais directionnel, il pourrait éclater de toute façon. L’objectif pour cette formation technique est obtenu en ajoutant la distance entre le premier swing haut et swing bas au point de rupture.

Bien que la situation puisse sembler noire et blanche, elle ne l’est pas. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Cardano franchisse d’abord la ligne de tendance inférieure et entre dans la zone de demande, allant de 1,99 $ à 2,1 $.

Graphique ADA/USDT sur 9 heures

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre que le niveau de support immédiat mais stable est de 2,11 $, où environ 147,87 adresses ont acheté 2,85 milliards d’ADA.

Bien que le mouvement haussier suppose que ADA rebondit sur la zone de demande de 1,99 $ à 2,1 $, une clôture décisive en dessous de cette zone mettra ces investisseurs « Out of the Money », augmentant encore la pression de vente et invalidant la thèse haussière.

Dans ce cas, ADA pourrait poursuivre sa descente et se diriger vers son objectif prévu à 1,78 $.

Carte ADA GIOM

La baisse de 60,7% du nombre de transactions importantes d’une valeur de 100 000 $ ou plus ajoute encore de la crédibilité aux perspectives baissières.

Cette métrique en chaîne sert de proxy pour les individus fortunés et peut souvent repérer des tendances haussières. Cependant, au cours des six derniers mois, le nombre de ces transactions est passé de 3 500 à 1 370 $, indiquant une réduction des flux monétaires institutionnels.

Tableau des grandes transactions ADA

Alors que les choses s’annoncent sombres pour le tueur d’Ethereum, la zone de demande, allant de 1,99 $ à 2,1 $, pourrait être le salut pour les traders.

Si la pression d’achat augmente, poussez ADA à rentrer dans le triangle symétrique. Il y a encore une chance que le prix Cardano fasse une course à la ligne de tendance supérieure. Une clôture décisive au-dessus de 2,24 $ indiquera la fin de la thèse baissière et indiquera une cassure haussière du triangle symétrique, propulsant l’ADA de 16% à 2,62 $.