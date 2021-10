Le prix du Dogecoin va exploser de 50% alors que les bénéfices de Shiba Inu se dirigent vers DOGE | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin traverse une formation de biseau ascendant, suggérant une correction à court terme à l’horizon.

Une rupture de la ligne de tendance inférieure entraînera probablement un nouveau test du plancher de support de 0,235 $.

Un rebond de cette barrière propulsera probablement DOGE de 50% vers le haut de la fourchette à 0,352 $.

Le prix du Dogecoin est sur une tendance haussière depuis environ un mois, mais l’ascension semble avoir évolué vers un modèle qui laisse présager une correction. Par conséquent, les investisseurs doivent être conscients d’un recul à court terme pour DOGE, qui se traduit finalement par une hausse de 50 %.

Le prix du Dogecoin se prépare à une tendance haussière massive

Le prix du Dogecoin a créé trois plus bas et deux plus hauts alors qu’il s’est redressé de 44% à partir du 29 septembre. La connexion des lignes de tendance à ces points d’oscillation révèle la formation d’un biseau ascendant. Cette formation technique prévoit une descente de 19% à 0,207 $, obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et le bas swing et en l’ajoutant au point de rupture à 0,256 $.

Cependant, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Dogecoin se stabilise autour du plancher de support de 0,236 $. Les bénéfices des investisseurs en pièces de monnaie vont finalement passer à d’autres crypto-monnaies sur le thème des chiens, parmi lesquelles Dogecoin est un concurrent sérieux. Par conséquent, un pic potentiel de pression d’achat autour de cette barrière déclenchera probablement une tendance à la hausse pour DOGE.

Si cette montée en puissance parvient à dépasser le niveau de retracement de Fibonacci de 50% à 0,273 $, cela confirmera le début d’un rallye haussier. Dans un tel cas, le prix Dogecoin testera à nouveau la barrière de 0,30 $ suivie de la fourchette haute à 0,352 $.

Cette ascension de 0,236 $ à 0,352 $ constituera un mouvement de 50 %.

Graphique DOGE/USDT 1 jour

Alors que les choses semblent ternes pour la pièce meme, une ventilation des 0,236 $ indiquera une faiblesse parmi les acheteurs. Si le retracement résultant tombe en dessous de 0,225 $, la thèse haussière sera invalidée car elle créerait un plus bas plus bas.

Dans cette situation, le prix Dogecoin retestera l’objectif visé à 0,207 $ et, dans un cas baissier, la fourchette basse à 0,194 $.