Les revenus du trading crypto de Robinhood plongent alors que des concurrents entrent sur le marché | Cryptomonnaie

Les revenus du trading de crypto-monnaie chez Robinhood ont chuté de 78% au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre.

Les actions de Robinhood ont chuté alors que la société affichait des revenus de négociation d’actifs numériques inférieurs aux attentes.

La plate-forme a déclaré que s’il n’y avait pas de changement dans l’environnement du marché, la société pourrait continuer à enregistrer des revenus trimestriels inférieurs à 325 millions de dollars.

Les actions de Robinhood sont récemment tombées en dessous de son prix d’offre publique initial après que la plate-forme de négociation a annoncé des revenus inférieurs aux attentes pour le troisième trimestre. Les revenus du trading de crypto-monnaie sont passés de 233 dollars au deuxième trimestre à 51 millions de dollars au troisième.

Le ralentissement du trading crypto pourrait se poursuivre

Au troisième trimestre, Robinhood a enregistré 51 millions de dollars de revenus basés sur les transactions dérivés des crypto-monnaies, ce qui a entraîné une baisse de 78% par rapport au deuxième trimestre. Les actions de la société ont chuté parallèlement à ses revenus de négociation d’actifs numériques, qui ont chuté d’environ 10 % avant de se redresser légèrement.

Les revenus de trading crypto de 233 millions de dollars de la société au deuxième trimestre étaient principalement dus au trading Dogecoin, car DOGE représentait 62% du total des revenus de trading d’actifs numériques.

Les analystes de Wall Street ont prédit 437,1 millions de dollars de revenus nets totaux pour l’entreprise. Cependant, Robinhood a affiché 365 millions de dollars au troisième trimestre.

Selon Robinhood, ses activités ont été affectées par des facteurs tels que la volatilité du marché, le comportement des commerçants de détail et des événements de marché imprévus qui pourraient continuer d’être le cas au cours du prochain trimestre.

Le rapport prédit en outre que si l’environnement du marché ne change pas, la société pense que cela pourrait entraîner des revenus trimestriels ne dépassant pas 325 millions de dollars, avec des revenus annuels inférieurs à 1,8 milliard de dollars.

Le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, est resté optimiste quant aux perspectives de l’entreprise en matière de crypto-monnaies et a souligné les nouveaux produits et services de l’entreprise conçus pour les commerçants de détail au troisième trimestre, notamment un portefeuille numérique qui permet aux utilisateurs de déposer et de retirer des actifs crypto vers et depuis le Plate-forme.

Il a en outre noté que plus d’un million d’utilisateurs ont rejoint la liste d’attente du portefeuille numérique de l’entreprise et pense que la plate-forme de commerce de détail pourrait devenir l’une des plates-formes les plus fiables et les plus intuitives pour les investisseurs en crypto.

Les options d’achat et de vente de crypto-monnaies se sont élargies, car des sociétés de paiement telles que Venmo ont également sauté dans le train des actifs numériques. Le marché des portefeuilles crypto s’est également saturé et s’est développé à mesure que l’adoption de la nouvelle classe d’actifs augmente.