Les actions de Robinhood détiennent 10% après que les revenus crypto ont chuté de trois quarts | Cryptomonnaie

Robinhood a enregistré 51 millions de dollars de revenus basés sur les transactions de crypto au troisième trimestre, marquant une baisse de 78% par rapport au trimestre précédent.

Les actions de Robinhood (HOOD) ont fortement chuté en raison des résultats du troisième trimestre de la société, qui ont affiché des revenus de trading crypto inférieurs aux attentes.

La société de commerce de détail populaire a publié son rapport du troisième trimestre le 26 octobre, la crypto représentant 51 millions de dollars (19%) des 267 millions de dollars de revenus basés sur les transactions au cours du trimestre.

La publication du rapport mardi a coïncidé avec une chute de HOOD d’environ 10% à 35,70 $, mais le prix a depuis gagné 1,9% pour se situer à 36,40 $ au moment de la rédaction de cet article.

Les 51 millions de dollars générés par les transactions crypto au troisième trimestre ont marqué une baisse de 78% par rapport au record de 233 millions de dollars de l’entreprise au deuxième trimestre. Les revenus crypto de Robinhood au dernier trimestre ont été renforcés par la communauté Dogecoin (DOGE), le memecoin représentant 62 % des revenus crypto.

La société a affiché des revenus nets totaux de 365 millions de dollars pour le trimestre, ce qui est bien en deçà des prédictions des analystes de Wall Street de 437,1 millions de dollars selon FactSet.

RUPTURE: #Robin des Bois les actions plongent de plus de 8% dans les échanges après-vente alors que les revenus du quatrième trimestre se sont élevés à 365 millions de dollars, manquant des estimations de 431,5 millions de dollars. $CACHE pic.twitter.com/Krl5TaOiuM – M. Baleine (@CryptoWhale) 26 octobre 2021

Robinhood a déclaré dans son rapport du troisième trimestre que ses activités avaient été affectées par plusieurs facteurs, notamment la saisonnalité, la volatilité du marché, le comportement de commerce de détail et des événements de marché imprévus. La société a déclaré que les mêmes problèmes pourraient persister au quatrième trimestre.

« En l’absence de tout changement dans l’environnement du marché ou d’événements exogènes, nous pensons que cela pourrait entraîner des revenus trimestriels ne dépassant pas 325 millions de dollars et des revenus annuels inférieurs à 1,8 milliard de dollars », indique le rapport.

Alors que l’activité de cryptomonnaie a diminué, Vlad Tenev, PDG de Robinhood, a exprimé son optimisme pour les perspectives à long terme de l’entreprise en matière d’actifs numériques, en mettant l’accent sur les nouveaux produits et services conçus pour les commerçants de détail au troisième trimestre, tels qu’un portefeuille numérique qui permettra enfin aux utilisateurs pour retirer et déposer des cryptos vers et depuis la plateforme :

Plus d’un million de personnes ont rejoint notre liste d’attente de portefeuilles crypto à ce jour. Avec une assistance téléphonique en direct 24h/24 et 7j/7, nous pensons que Robinhood est en train de devenir la plate-forme la plus fiable et la plus intuitive pour les investisseurs de détail et de crypto.

« Et pour l’avenir, nous nous engageons à offrir des comptes de retraite fiscalement avantageux pour aider tout le monde à investir à long terme », a-t-il ajouté.

En termes plus larges que la crypto dans le rapport Q3 de Robinhood, les revenus nets totaux de la société de 365 millions de dollars ont marqué une baisse de 35% par rapport au trimestre précédent. Alors que la société a enregistré une perte nette de 1,32 milliard de dollars, ou 2,06 $ par action diluée, contre une perte de 502 millions de dollars, ou 2,16 $ par action, au deuxième trimestre.

Les utilisateurs actifs mensuels sont également passés de 21,3 millions au deuxième trimestre à 18,9 millions au dernier trimestre. Cependant, la base d’utilisateurs de Robinhood pourrait augmenter au quatrième trimestre, avec des spéculations tourbillonnant autour de la communauté Shiba Inu (SHIB) selon lesquelles le jeton sur le thème du chien pourrait bientôt être répertorié sur la plate-forme.

Il n’y a aucune preuve le confirmant cependant. Robinhood a envoyé un sondage le 23 octobre à ses clients concernant les actifs crypto qu’ils ont achetés au cours des trois derniers mois, SHIB faisant partie de la liste.

DERNIÈRES NOUVELLES : Robinhood envoie cette enquête par e-mail à certains utilisateurs de sa plate-forme. Ils comprennent #SHIB comme l’une des réponses à sélectionner ! Faire clairement des études de marché sur ce que veulent leurs consommateurs. pic.twitter.com/ovBNV2p0Wl – Nouvelles de Shiba Inu (@ShibalnuNews) 22 octobre 2021

Selon les données de CoinGecko, le prix du SHIB a gagné environ 69% au cours des sept derniers jours pour s’établir à 0,00004759 $ au moment de la rédaction, tandis que l’actif a augmenté de 568% au cours des 30 derniers jours.