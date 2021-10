Prédiction des prix des crypto-monnaies : Litecoin, SafeMoon et Cardano – Asian Wrap 27 octobre | Cryptomonnaie

Le prix du Litecoin est entré dans une zone de congestion étroite depuis le pic initial au-dessus du Cloud le 20 octobre. La fourchette de négociation a été limitée au Tenkan-Sen à 196 $ au-dessus et au Senkou Span B à 188 $ en dessous. Ainsi, Litecoin a des conditions idéales pour qu’un mouvement d’expansion haussier se produise, mais les traders ne sont pas en mesure ou ne veulent pas que cela se produise.

Le prix de SafeMoon a fait des progrès étonnants en octobre, passant de plus de 145 % du plus bas niveau ouvert de son histoire le premier jour d’octobre à son nouveau sommet actuel de deux mois. Après avoir atteint le niveau requis de 0,0000024 $ au-dessus du Cloud, SafeMoon a grimpé lundi pour un gain de plus de 22%. Et il est probable qu’il poursuive son mouvement à la hausse avant de faire face à une quelconque résistance.

Le prix de Cardano a été bloqué dans un fossé pendant la majeure partie du mois d’octobre, l’action des prix se situant entre 2,0 $ et 2,4 $. Ni les traders ni les traders n’ont pu prendre le contrôle, car ils ont tous deux défendu leurs niveaux de support ou de résistance de manière assez adéquate. L’indice de force relative (RSI) a de nouveau dépassé les 50, prouvant que le volume d’achat augmente et qu’un échange de cassure devrait dépasser 2,40 $ et cibler 2,74 $.