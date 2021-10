Polkadot doit franchir une résistance cruciale pour que le prix du DOT atteigne 61 $ | Cryptomonnaie

Le prix du polkadot continue de tester les lignes de tendance ascendantes du coin en tant que résistance.

Des hauts et des bas plus élevés indiquent une croissance et des valorisations soutenues.

Une configuration Point and Figure extrêmement haussière pourrait initier une cassure.

Le prix de Polkadot continue de grimper dans la fourchette de prix de 40 $ et cherche à dépasser la consolidation actuelle. Mais d’abord, Polkadot doit franchir les niveaux de résistance qui continuent d’empêcher une cassure haussière importante et monstrueuse.

Le prix du polkadot continue d’attaquer les lignes de tendance antérieures ; une évasion pourrait se produire bientôt

L’action des prix Polkadot a été une source de frustration pour les vendeurs à découvert. Il y a eu de multiples et solides opportunités pour Polkadot de connaître un effondrement majeur, mais toutes ont échoué. Les acheteurs sont fermes et continuent d’acheter de petites baisses dans la zone de valeur de 40 $. Les vendeurs à découvert ont été les plus actifs lorsque Polkadot s’approche des lignes de tendance d’un précédent biseau ascendant. Sur le graphique des points et des figures ci-dessous, il y a quatre tentatives de dépassement des lignes de tendance et quatre rejets. Polkadot approche de sa cinquième et peut-être dernière tentative.

L’idée commerciale hypothétique montre une entrée probable à 47 $. L’entrée est basée sur la rupture d’un double-top. Habituellement, un double sommet n’est pas une raison suffisante pour prendre une entrée, mais un autre modèle rend l’entrée de 47 $ appropriée. L’entrée actuelle de la colonne X confirmerait un modèle Bear Trap car la dernière colonne O a créé un O en dessous du double fond mais n’a pas réussi à descendre. En raison du modèle Bear Trap, un élan supplémentaire des shorts piégés sera crucial pour que Polkadot sorte au-dessus des lignes de tendance.

DOT/USDT 0,50 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Cependant, la prudence doit toujours être pratiquée. Le rejet constant est un signe de force et ajoute à la puissance de la résistance sur les lignes de tendance. Les traders voudront surveiller toute pression de vente qui ramènerait le prix de Polkdaot à 41 $, car cela pourrait déclencher un mouvement correctif robuste vers la fourchette moyenne des 30 $.