Litecoin favorise une hausse de 20% tandis que les traders LTC restent insaisissables | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin atteint l’une des conditions d’entrée haussières les plus recherchées au sein du système Ichimoku Kinko Hyo.

Markey attend que les acheteurs profitent des conditions techniques haussières.

L’échec des traders à intervenir et à rallier le Litecoin pourrait signaler une pression de vente imminente.

Le prix du Litecoin est entré dans une zone de congestion serrée depuis le pic initial au-dessus du Cloud le 20 octobree. La fourchette de négociation a été limitée au Tenkan-Sen à 196 $ au-dessus et au Senkou Span B à 188 $ en dessous. Ainsi, Litecoin a des conditions idéales pour qu’un mouvement d’expansion haussier se produise, mais les traders ne sont pas en mesure ou ne veulent pas que cela se produise.

Le prix du Litecoin marque une pause après avoir atteint des conditions de cassure haussière

Le prix du litecoin a été une source de frustration et d’anxiété pour les traders. L’entrée Ideal Bull Ichimoku Breakout générée sur Litecoin le 20 octobree n’a pas réussi à produire un nouvel élan haussier. La récente consolidation pourrait être considérée comme un signe de faiblesse et la preuve d’un piège à traders en développement.

La technique continue de favoriser le côté long du marché pour le prix du Litecoin. Les acheteurs peuvent revenir pour pousser le Litecoin plus haut lorsqu’il y a une clôture quotidienne au niveau ou au-dessus du niveau de 200 $. À partir de là, la zone de profit projetée est de 240 $. Les oscillateurs favorisent une cassure haussière car ils sont tous en territoire neutre et non à des extrêmes de surachat.

Graphique Ichimoku journalier LTC/USD

Cependant, l’échec ou l’incapacité des traders à créer une dynamique positive pourrait être le précurseur d’une certaine pression de vente. Une clôture quotidienne en dessous du Cloud à 170 $ déclencherait probablement une nouvelle pression de vente vers la zone de valeur de 100 $.