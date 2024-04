Le prix du Bitcoin défend 60 000 $ alors que les baleines conservent leur BTC malgré la baisse du marché | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin reste inférieur à 63 000 $, s’éloignant encore davantage du sommet historique de 73 777 $.

Les baleines BTC s’accrochent fermement à leurs avoirs malgré un mois de baisse du marché.

La réduction de moitié est prévue pour quatre jours, le 20 avril, provoquant une anticipation et une spéculation accrues sur le marché.

Le prix du Bitcoin (BTC) tient toujours les traders et les investisseurs au bord de leur siège alors qu’il s’éloigne de son plus haut historique (ATH) de 73 777 $. Certains parlent d’un remaniement destiné à dissiper les mains faibles, tandis que d’autres y voient une opportunité d’achat.

Les acteurs du marché du résumé quotidien : les baleines conservent leur Bitcoin malgré la baisse du marché

Le prix du Bitcoin continue de baisser après être tombé en dessous d’une ligne de tendance ascendante. Il se situe dans la partie inférieure d’une fourchette de marché mesurée entre 60 678 $ et 73 777 $, où la pression de vente a culminé et la pression d’achat a culminé respectivement.

Cependant, malgré le déversement en cours, les grands détenteurs ne vendent pas, les chercheurs de Santiment rapportant que les baleines continuent de conserver leurs pièces. Plus précisément, ils choisissent de bloquer toutes sortes de FUD.

Cela survient alors que le compte à rebours pour la réduction de moitié se poursuit, prévu pour le 20 avril, soit dans seulement quatre jours car il ne reste que 500 blocs. Les rapports indiquent que les recherches Google pour « réduire de moitié » montent en flèche.

En règle générale, dans les jours qui précèdent et le jour de la réduction de moitié, il y a une anticipation et une spéculation accrues sur le marché. Dans certains cas, le prix du BTC a considérablement augmenté avant ou après la réduction de moitié, en raison de l’augmentation de la demande et de la spéculation. Déjà, la volatilité implicite à échéance avril a bondi de 13 % au cours du week-end, passant de 62 % à 75 %. Cela suggère une turbulence des prix à court terme.

Dans le même esprit, des analystes tels que @CryptoCapo_ exhortent les traders à se préparer à une vente massive qui verra le prix du Bitcoin tomber en dessous de 60 000 $, où la cryptomonnaie pionnière pourrait établir un plancher local potentiel.

Les traders multiplient également les conversations sur « le BTC et la viabilité de sa détention grâce à une potentielle correction prolongée au-delà de la réduction de moitié », rapporte Santiment.

BTC et discussions fiduciaires après la réduction de moitié

Avec la perte significative des secteurs des altcoins tels que l’IA, les jeux, la DeFi, les memecoins et d’autres, l’attention du grand public continuera de croître en faveur du BTC et des liquidations fiduciaires dans un contexte de FUD croissant.

Analystes techniques : perspectives de prix Bitcoin dans un contexte de FUD croissant

La dynamique à la baisse du prix du Bitcoin continue de croître après être passée en dessous de la ligne de tendance ascendante. L’indice de force relative (RSI) en plongée montre que l’élan diminue, accentué par la position de l’Awesome Oscillator (AO) en territoire négatif.

L’indicateur DXY est également en hausse, ce qui exerce une pression à la baisse sur le prix du Bitcoin alors que les investisseurs déplacent leurs fonds vers des actifs refuges traditionnels comme le dollar américain.

Une pression de vente accrue pourrait faire chuter le prix du Bitcoin au bas de la fourchette du marché à 60 678 $. Dans un cas désastreux, la tendance à la baisse pourrait s’étendre jusqu’à ce que le prix du BTC tombe en dessous du niveau psychologique de 60 000 $ jusqu’à des niveaux aussi bas que 59 005 $, une collecte de liquidités pour le plus bas intrajournalier du 5 mars.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si les haussiers saisissent l’opportunité d’acheter la baisse, la pression d’achat qui s’ensuit pourrait faire monter le prix du Bitcoin vers le nord. Un mouvement au-dessus de la ligne de tendance ascendante, et effectivement l’espace réservé de 50 % de Fibonacci, attirerait davantage de traders.

Une pression d’achat accrue au-dessus du niveau susmentionné pourrait donner le ton à un mouvement au-dessus de 69 000 $, avant que le prix du Bitcoin ne puisse récupérer l’ATH de 73 777 $. Dans un cas très haussier, le prix pourrait franchir cette fourchette et enregistrer un nouveau sommet au-dessus des seuils de 74 000 $ ou 75 000 $.

