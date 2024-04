L’effondrement des prix de l’Ethereum fait suite à un dumping plus large du marché de la cryptomonnaie alors que les traders à long terme constatent des liquidations élevées | Cryptomonnaie

L’augmentation du restockage et des jetons de restockage liquides augmente le taux d’inflation de l’ETH et affecte plusieurs détenteurs d’ETH. « En d’autres termes, il y a un transfert de richesse d’un groupe en diminution de détenteurs d’ETH non mis en jeu vers un groupe croissant de détenteurs d’ETH en jeu », explique Glassnode.

En conséquence, le « rendement réel » pourrait déplacer le « rôle de l’argent » au sein de l’écosystème Ethereum de l’ETH vers des jetons de jalonnement liquide ou des jetons de remise en jeu en raison de leurs rendements considérablement élevés. « Un effet secondaire d’un tel développement serait que les projets qui émettent ces jetons dérivés acquièrent une influence démesurée sur la gouvernance et la stabilité des couches d’exécution et de consensus d’Ethereum », a déclaré Glassnode.