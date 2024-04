Le protocole de jalonnement liquide Ethereum Puffer Finance lève 18 millions de dollars en série A | Cryptomonnaie

Puffer Finance, un projet de jalonnement liquide construit sur le protocole de reprise d’Ethereum Eigenlayer, a obtenu 18 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série A pour lancer son réseau principal.

Selon l’annonce du 16 avril, le cycle a été dirigé par Brevan Howard Digital et Electric Capital, avec des investissements clés de Coinbase Ventures, Kraken Ventures, Lemniscap, Franklin Templeton, Fidelity, Mechanism, Lightspeed Faction, Consensys, Animoca, GSR et d’autres investisseurs providentiels. .

Selon les données de DefiLlama, peu de temps après sa première phase de test en février, Puffer Finance a dépassé la valeur totale verrouillée (TVL) de 1,2 milliard de dollars. À ce jour, le protocole a permis de lever un total de 23,5 millions de dollars en capital-risque.

TVL de Puffer Finance depuis son lancement. Source : DéfiLlama

« A la suite de ce cycle, Puffer a obtenu un investissement stratégique de Binance Labs, renforçant ainsi sa position au sein de l’écosystème Liquid Resttaking », a déclaré Puffer Finance dans son annonce, faisant allusion aux « avancées technologiques » parallèlement au lancement de son réseau principal.

La technologie de Puffer Finance permet aux validateurs d’Ethereum de réduire leur capital à seulement 1 Ether (3 080 ETH), contre 32 ETH requis pour les parieurs individuels. De plus, les utilisateurs qui misent sur Ether via Puffer reçoivent des jetons de reprise liquide Puffer (nLRT), qui peuvent ensuite être utilisés pour générer des rendements dans d’autres protocoles financiers décentralisés simultanément avec leurs récompenses de mise Ethereum.

Le processus, connu sous le nom de jalonnement liquide, est pratiqué depuis longtemps par d’autres blockchains, telles que Cosmos, et n’a été transféré que récemment vers Ethereum après la mise à niveau de Merge qui a fait passer le réseau à la preuve de participation. « Nous visons à réduire considérablement les obstacles à la participation des validateurs à domicile, tout en proposant le protocole de reconstitution des liquides le plus avancé », a déclaré Amir Forouzani, contributeur principal de Puffer Labs, dans un communiqué de presse.

Le 6 mars, Cointelegraph a rapporté qu’EigenLayer avait adopté le protocole de prêt financier décentralisé Aave dans TVL, avec 10,4 milliards de dollars de crypto engagés dans le protocole après avoir temporairement supprimé le plafond sur le montant que les utilisateurs pouvaient miser.

Les données de Dune Analytics montrent qu’EigenLayer compte plus de 107 900 déposants uniques, les statistiques de DefiLlama montrant que 74 % des jetons mis en jeu sont Wrapped Ether (wETH) et Lido Staked Eth (stETH). Les protocoles de jalonnement liquide constituent actuellement la plus grande catégorie de protocoles DeFi avec près de 55 milliards de dollars de valeur verrouillée sur environ 160 protocoles – soutenus principalement par Lido, le plus grand protocole en termes de valeur verrouillée à 35 milliards de dollars.

