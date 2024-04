Le procès SEC contre Ripple entre probablement dans la dernière conférence préalable au procès, les détenteurs de XRP attendent les nouvelles du règlement | Cryptomonnaie

Le procès SEC contre Ripple devrait entrer dans sa conférence préliminaire finale le 16 avril, sous la direction de la juge Sarah Netburn.

Les détenteurs et partisans du XRP anticipent des négociations de règlement entre les deux parties.

Le prix du XRP a du mal à surmonter la résistance à 0,50 $, jusqu’à 0,48 $ mardi.

Ripple (XRP) et la Securities and Exchange Commission (SEC) se préparent pour la conférence préparatoire finale au procès le 16 avril, devant un tribunal de New York. Le calendrier juridique indique la date et l’heure, la conférence est donc planifiée et peut se dérouler comme prévu.

XRP est aux prises avec une résistance à 0,50 $ et le prix de l’altcoin est tombé à 0,48 $ le 16 avril.

Acteurs du marché du résumé quotidien : la conférence préliminaire finale SEC vs Ripple pourrait influencer le prix du XRP

Les procédures judiciaires SEC contre Ripple ont agi comme un catalyseur pour le prix du XRP depuis 2020.

Le dernier développement en date est la conférence préalable au procès, mentionnée dans le calendrier judiciaire d’un tribunal de New York, le 16 avril à 14 heures.

Bien que les détenteurs de XRP s’attendent à un règlement entre les deux parties, il est peu probable que le régulateur décide de faire appel de la décision de la juge Analisa Torres sur les ventes programmatiques XRP.

Calendrier des procédures civiles et pénales

Le 13 juillet, la juge Analisa Torres a statué que XRP ne constituait pas une garantie dans ses ventes sur le marché secondaire en bourse. Cette décision sur les ventes programmatiques fera probablement l’objet d’un appel de la SEC.

Ashley Prosper, partisan du XRP et influenceur crypto, a partagé ses idées sur les raisons pour lesquelles un règlement entre les deux parties est probable, dans un récent tweet sur X.

L’affaire Ripple est-elle terminée ? Laissez-moi compter les chemins…

➡️Le 2ème Circuit indique qu’il n’y a pas de dégorgement SEC sans perte financière.

➡️La SEC soumet de terribles recours et un mémoire de jugement, sans parvenir à identifier un seul investisseur qui a subi une perte financière aux mains de…

Il est important de noter que la conférence préparatoire finale au procès peut ou non conduire à un règlement du procès.

Analyse technique : XRP a du mal à se remettre d’une chute en dessous de 0,50 $

XRP est resté au-dessus du niveau de 0,50 $ pendant près de six mois. L’altcoin a basculé le support de 0,50 $ vers la résistance le samedi 13 avril. Le XRP pourrait balayer la liquidité en dessous de 0,4717 $, le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % de la baisse de l’altcoin du 9 avril au sommet de 0,6431 $.

L’indicateur Moving Average Convergence Divergence (MACD) soutient la thèse d’une nouvelle correction de l’altcoin, puisque l’élan est négatif.

Le prix du XRP pourrait trouver un support au plus bas du 13 avril à 0,4188 $ et au niveau de support hebdomadaire à 0,4117 $, si l’altcoin continue de saigner.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Un bougie quotidenne clôturant au-dessus de 0,50 $, un niveau de résistance important pour le XRP, pourrait invalider la thèse baissière. Le prix du XRP pourrait grimper jusqu’à 0,5310 $, le niveau de retracement de Fibonacci de 50 % de la baisse par rapport au sommet local du 9 avril à 0,6431 $.

L’altcoin fait face à une résistance au niveau psychologiquement important de 0,60 $, sur son chemin vers l’objectif de 0,6431 $.



