Prédiction de prix Solana : SOL est prêt pour une cassure alors qu’il complète un modèle de fond arrondi | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a complété une tendance inférieure arrondie, faisant allusion à un passage d’une tendance baissière à une tendance haussière.

SOL pourrait enregistrer un nouveau sommet historique s’il dépasse la formation technique ; 224,14 $ est le niveau à surveiller.

Un bougie clôturant en dessous de 80,00 $ invaliderait la thèse haussière.

Le prix de Solana (SOL) s’est conformé au krach boursier plus large, suivant les étapes du prix du Bitcoin (BTC) qui reste dans le rouge en dessous du seuil de 65 000 $. Pour SOL, cependant, le sensationnel altcoin pourrait avoir un grand mouvement en réserve car il flirte avec un modèle de retournement haussier.

Le prix Solana flirte avec un motif de fond arrondi

Le prix du Solana a subi une baisse prolongée de novembre 2021 à janvier 2023, chutant de plus de 98 %. Cela a été suivi d’une brève consolidation horizontale avant que les haussiers ne prennent le relais, l’action des prix culminant dans une configuration de fond arrondi.

Une configuration de fond arrondi est une configuration de retournement haussier qui se produit après une tendance baissière prolongée. L’action des prix forme un « U », indiquant un changement dans le mouvement ou le sentiment des prix à long terme de baissier à haussier, où la baisse des prix perd de son élan, suivie d’une reprise progressive avant une cassure à la hausse.

Si le support de 130,45 $ se maintient, le prix de Solana pourrait rebondir vers le nord dans la zone d’approvisionnement qui s’étend de 197,70 $ à 250,21 $. Une cassure et une clôture au-dessus de sa ligne médiane sur la période hebdomadaire à 224,14 $ confirmeraient la poursuite de la tendance primaire.

Dans un cas très haussier, le prix de Solana pourrait transformer la zone d’approvisionnement en un support ou un cassure haussier, confirmé par la récupération du plus haut historique à 259,90 $, avant d’établir un plus haut plus élevé.

La position de l’indice de force relative (RSI) au-dessus de 50 suggère une perspective largement haussière pour le prix de Solana, faisant pencher davantage les chances en faveur d’une hausse. Le jeu probable est un rebond de cet indicateur de dynamique au-dessus du niveau moyen de 50, déclenchant une nouvelle tendance haussière pour SOL.

Graphique SOL/USDT sur 1 semaine

La métrique de volume sur Santiment, qui augmente régulièrement pour montrer un intérêt et une activité accrus pour SOL, renforce la thèse haussière. Cela indique également une plus grande liquidité, une plus grande participation au marché et des mouvements de prix potentiellement plus forts.

Prix ​​SOL, volume

Il y a également eu une augmentation ou un pic significatif du nombre de discussions sur Solana au cours de la semaine dernière, l’optimisme concernant le jeton ayant fortement augmenté au milieu de la croissance des cotations.

SOL Volume social, Dominance sociale

Dans un article du 9 avril, les analystes de Santiment ont observé une augmentation des discussions concernant Bitcoin, Ethereum et Solana, le BTC étant confronté à un prochain événement de réduction de moitié dans environ quatre jours, mettant les prix d’Ethereum et de Solana sous les projecteurs.

D’un autre côté, si les baissiers réussissent, le prix de Solana pourrait perdre le support à 130,45 $, prolongeant la baisse jusqu’au niveau de 80,00 $. Un bougie clôturant en dessous de ce niveau invaliderait la thèse haussière.

