Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : BTC mène la faiblesse du marché de la cryptomonnaie au milieu de l’afflux de risques au Moyen-Orient | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin pourrait chuter en dessous de 60 000 $ avant la date de réduction de moitié du BTC, dans un contexte de risque de marché élevé.

Le prix de l’Ethereum provoque un renversement haussier vers 4 000 $ en fonction de la façon dont les traders BTC jouent leur main.

Le prix d’ondulation pourrait revenir aux plus bas du week-end en dessous de 0,4500 $ dans un contexte de pression générale croissante.

Le prix du Bitcoin (BTC) met le marché plus large des crypto-monnaies en attente, dans l’attente d’un biais directionnel définitif. Comme c’est le cas pour la plupart des altcoins, Ethereum (ETH) et Ripple (XRP) sont dans le rouge en raison du chaos au Moyen-Orient entre l’Iran et Israël.

Les tensions géopolitiques entre les deux pays placent les marchés en mode aversion au risque. Par exemple, le prix du Bitcoin a chuté à 62 000 dollars samedi lorsque des rapports ont confirmé que l’Iran avait lancé des dizaines de drones sur Israël. Cependant, à la suite des rapports de la mission iranienne des Nations Unies (ONU) selon lesquels les représailles du pays contre Israël étaient « considérées comme terminées », le prix du Bitcoin a rebondi au-dessus de 65 000 dollars dimanche.

Je connais un gars qui a vendu tous ses Bitcoins à 61 666 $ parce que l’Iran était apparemment « très sérieux » dans sa volonté de détruire Israël cette fois-ci et qu’une guerre nucléaire mondiale était « inévitable ». Il est maintenant dans un état de panique alors que le BTC a rebondi à 65 000 $ et il ne sait pas quoi faire. Effrayant. – Mike Alfred (@mikealfred) 13 avril 2024

Comme indiqué dans un rapport précédent, les marchés de la cryptomonnaie connaissent un dumping en raison d’une atmosphère générale de peur et d’aversion au risque sur les marchés financiers. Les investisseurs cherchent à liquider leurs positions pour réduire le risque et se tourner vers des actifs refuges plus traditionnels comme l’or et l’argent.

Néanmoins, le marché a en vue une réduction de moitié du BTC, sur à peine cinq jours avec à peine environ 642 blocs restants.

Le prix du Bitcoin chute à 62 000 $ attribué à la tension géopolitique une semaine après la réduction de moitié du BTC

Le prix du Bitcoin pourrait revenir à 60 000 $

La dynamique à la baisse du prix du Bitcoin pourrait avoir plus de jeu avant la réduction de moitié. La crypto pionnière reste en dessous du support crucial fourni par la ligne de tendance ascendante après être tombée en dessous il y a trois jours. Coincé dans la partie inférieure de la fourchette du marché entre 61 970 $ et 73 122 $, où la pression de vente a culminé et la pression d’achat a culminé, respectivement, les chances sont favorables aux baissiers.

Pour commencer, l’indice de force relative (RSI) est inférieur au niveau moyen « 50 » avec une inclinaison globale vers le sud. Ceci, associé à la position de l’Awesome Oscillator (AO) et de la Moving Average Convergence Divergence (MACD) en territoire négatif, a renforcé les perspectives baissières.

Bien qu’un nouveau test de la base de 61 970 $ soit probable, le cas désastreux pourrait voir le prix du Bitcoin descendre jusqu’au niveau psychologique de 60 000 $ avant un repli.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, une démonstration de force des haussiers du BTC pourrait voir le prix du Bitcoin remonter au-dessus de la ligne de tendance haussière, confirmé par un basculement de l’espace réservé de Fibonacci à 50 % vers un support supérieur à 67 546 $. Cela pourrait attirer davantage de traders sur la scène, faisant passer le prix du BTC au-dessus du seuil de 69 000 $. Dans un cas très haussier, BTC pourrait récupérer le sommet historique de 73 777 $ avant de tenter une nouvelle hausse.

Le prix du Bitcoin ne parvient pas à atteindre 67 000 $ malgré les approbations des ETF au comptant BTC et ETH de Hong Kong

Le prix de l’Ethereum entraîne un renversement haussier, mais BTC ne le laissera pas se produire

Le prix de l’Ethereum se consolide dans un coin descendant, ce qui constitue une tendance de retournement haussier. Selon que BTC fait preuve de force ou s’effondre davantage, le prix de l’ETH pourrait réagir en nature. Une démonstration de force pourrait faire monter le prix de l’Ethereum. Une cassure de la limite supérieure du modèle graphique directeur au-dessus du niveau de 3 750 $ signalerait l’ouverture d’une position longue.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

À l’inverse, le marché dans son ensemble étant toujours dans le rouge, le prix de l’Ethereum pourrait poursuivre sa chute en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) sur 100 jours à 3 023 $. Un bougie clôturant en dessous de 2 750 $ invaliderait la thèse haussière.

Les baleines Ethereum font grimper son prix alors que Hong Kong approuve l’ETF spot ETH

Le prochain mouvement du prix d’ondulation dépend du rebond du RSI

Le prix d’ondulation pourrait connaître une nouvelle dynamique à la baisse dans un contexte de pression croissante sur les frais généraux en raison des moyennes mobiles simples (SMA) sur 50, 100 et 200 jours à 0,6094 $, 0,5754 $ et 0,5837 $, respectivement.

Avec le RSI bien en dessous de 50 et le MACD et l’AO en territoire négatif, le prix du XRP pourrait glisser jusqu’à 0,4500 $. Pire encore, il pourrait établir un plus bas en dessous du plus bas du 13 avril, atteignant le niveau psychologique de 0,4000 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, les traders achetant la correction pourraient être de bon augure pour le prix Ripple. Même si un mouvement au-dessus du niveau psychologique de 0,6000 $ serait idéal, la thèse baissière ne serait invalidée que si le bougie clôture au-dessus de 0,6685 $. Les traders devraient surveiller le RSI rebondissant au-dessus du seuil de 30 pour une éventuelle entrée.

XRP se remet du déclin massif du week-end après que les développeurs proposent des prêts natifs sur XRP Ledger

FAQ Bitcoin, altcoins et stablecoins



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :