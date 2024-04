Le Bitcoin se situe en dessous de 67 000 $, car les analystes de JP Morgan affirment que la réduction de moitié du BTC est plus que prévue. | Cryptomonnaie

Le Bitcoin se situe en dessous de 67 000 $ lundi, à quatre jours de l’événement de réduction de moitié.

Bitcoin (BTC) se situe en dessous de 67 000 $, alors que le plus grand actif par capitalisation boursière se prépare pour son événement de réduction de moitié, qui devrait avoir lieu le 20 avril, selon le compte à rebours Nicehash. L’événement de réduction de moitié est considéré comme un événement clé car les cycles de prix du BTC sont généralement influencés par l’ajustement de la difficulté d’exploitation minière.

Les analystes de JP Morgan ont déclaré dans une note de recherche de février que la réduction de moitié du Bitcoin était plus que prévue.

Bitcoin se prépare pour le quatrième événement de réduction de moitié

La réduction de moitié du Bitcoin devrait avoir lieu le 20 avril, selon le compte à rebours Nicehash. L’événement de réduction de moitié est un ajustement de la difficulté de minage pour la blockchain Bitcoin où la récompense des mineurs est réduite de moitié et le réseau se prépare pour le quatrième événement.

Compte à rebours Nicehash Bitcoin réduit de moitié

La réduction de moitié a un impact sur l’offre de Bitcoin, l’ajustement de la difficulté de minage entraîne généralement la production de moins de blocs et devrait réduire le volume de BTC en circulation. La dynamique de l’offre peut influencer le prix de l’actif et, comme on l’a vu lors des cycles de réduction de moitié précédents, le prix du Bitcoin atteint de nouveaux sommets historiques dans les 12 à 18 mois suivant la réduction de moitié.

Dans les semaines qui ont précédé la réduction de moitié, la participation des traders a été plus élevée et la récente approbation de l’ETF Spot Bitcoin par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a ouvert les portes aux investissements institutionnels dans BTC.

Dans une note de recherche de février, JP Morgan a écrit : « L’événement de réduction de moitié du bitcoin en 2024 est plus que pris en compte dans nos calculs », comme le montre l’article de Barron.

Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin est de 65 493 $ sur Binance.

Apprenez-en davantage sur la réduction de moitié, la domination du Bitcoin et son impact sur les altcoins ici.

La pièce de monnaie liée à la réduction de moitié du BTC monte en flèche du jour au lendemain

Le prix d’une pièce mème liée à la réduction de moitié, HULVIN, a augmenté de 44 % du jour au lendemain. À l’approche de la réduction de moitié du BTC, la pièce meme a suscité l’intérêt des traders. La pièce meme est négociée sur des bourses décentralisées.

Plusieurs pièces mèmes et jetons adjacents au Bitcoin (ordinaux et jetons basés sur l’inscription sur la blockchain BTC) ont émergé autour de l’événement de réduction de moitié. Ces actifs peuvent être confrontés à des difficultés ou à des exploits et ont une faible capitalisation boursière par rapport à la plupart des altcoins. Il est conseillé aux traders de faire leurs propres recherches et de comprendre que le capital investi dans les pièces meme peut être menacé.

