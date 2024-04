Le prix d’Axie Infinity risque de prolonger la tendance à la baisse alors que les détenteurs abandonnent AXS à perte | Cryptomonnaie

Axie Infinity a constaté une augmentation de 58 % des adresses actives depuis le 6 avril, signalant que l’activité des utilisateurs sur AXS est en augmentation.

Les détenteurs d’AXS ont réalisé près de 165,6 millions de dollars de pertes depuis le 6 avril.

Une activité accrue combinée à une pression de vente constante pourrait entraîner une forte correction des prix vers le plus bas de novembre à 5,17 $.

Axie Infinity (AXS) a augmenté de près de 2 % lundi malgré que les détenteurs aient réalisé des pertes sur le jeton de jeu après que son prix ait touché samedi son niveau le plus bas depuis la mi-novembre. Alors que les investisseurs d’AXS perdent leurs avoirs, il y a eu une augmentation des adresses actives et de la croissance du réseau, deux indicateurs clés en chaîne qui dressent un tableau de la reprise.

Cependant, une récente augmentation de l’offre de jetons sur les bourses menace la récente reprise d’AXS, car elle pourrait signaler de nouvelles baisses à venir.

Les détenteurs d’Axie Infinity subissent des pertes au milieu d’une activité croissante d’adresses

Les données du traqueur de crypto-intelligence Santiment montrent qu’entre le 6 et le 15 avril :

Les adresses actives ont augmenté de 58 %, signalant une activité croissante des utilisateurs.

Les détenteurs d’AXS ont réalisé des pertes de 165,6 millions de dollars, le ratio bénéfice/perte réalisé du réseau plongeant en territoire négatif.

L’offre d’AXS sur les bourses a diminué de près de 10 %, bien qu’il y ait eu une récente augmentation au cours de la dernière journée.

Sur la base des mesures ci-dessus, le prix de l’AXS pourrait connaître une forte correction si l’offre sur les bourses augmente et si les détenteurs d’AXS continuent de réaliser des pertes.

Au cours de la dernière journée, l’offre d’AXS sur les bourses a augmenté de 110 000 jetons. Étant donné que de nombreux traders ont récemment choisi de vendre à perte, les acteurs du marché doivent surveiller cette mesure de près, car une nouvelle augmentation de l’offre sur les bourses signalerait une augmentation ultérieure de la pression de vente sur les bourses.

Bénéfice/perte réalisé par le réseau dans Axie Infinity

Le prix de l’AXS se maintient actuellement à près de 7,33 $, au-dessus du plus bas de cinq mois à 6,10 $ enregistré samedi et gagnant près de 2 % lundi.

Adresses actives AXS

En règle générale, la réalisation de pertes par les détenteurs parallèlement à une baisse des prix est compatible avec une capitulation. Cependant, dans le cas d’AXS, les pics négatifs sur la mesure des NPL ne sont pas aussi significatifs qu’en décembre, lorsque la capitulation a eu lieu.

En décembre, la mesure des NPL a mesuré plus de 11 millions de dollars de pertes réalisées par les détenteurs d’AXS en une seule journée, le 12 décembre. De même, plus de 3 millions de dollars de pertes ont été réalisées en une seule journée le 15 décembre. La journée équivalait à une capitulation et le prix du jeton de jeu a connu une hausse peu de temps après.

Bénéfice/Perte réalisé par le réseau

Si la baisse des prix de l’AXS se poursuit, le jeton de jeu pourrait revenir à son plus bas niveau de novembre à 5,17 $. Samedi, le prix de l’AXS a atteint son plus bas niveau depuis novembre, à 6,10 $.

Axie Infinity présente un tableau de primes quotidien

Axie Infinity a lancé lundi une plateforme de quêtes à l’échelle de l’écosystème appelée Daily Bounty Board, selon un tweet officiel sur X.

Présentation du tableau des primes quotidiennes ! Aujourd’hui, nous déployons une plateforme de quêtes Axie à l’échelle de l’écosystème appelée Daily Bounty Board. Voici comment cela fonctionne: Complétez les primes quotidiennes → accumulez des points → et gagnez des récompenses AXS ! Considérez le Daily Bounty Board comme un bulletin hebdomadaire… pic.twitter.com/t6IfJEhWR6 – Axie Infini (@AxieInfinity) 15 avril 2024

Selon l’annonce, les utilisateurs qui accomplissent des primes quotidiennes pourront accumuler des points et se qualifier pour des récompenses. Le protocole de jeu le qualifie de « play-to-airdrop hebdomadaire ».

AXS a fait un retour à 7,46 $ au moment de la rédaction de cet article.



