Le prix du XRP se remet du plus bas de près de onze mois à 0,41 $ alors que les développeurs proposent des prêts natifs sur XRPLedger | Cryptomonnaie

Le prix du XRP est remonté au-dessus du support de 0,50 $ après avoir atteint le plus bas de onze mois à 0,41 $ au cours du week-end.

Ripple souhaite renforcer les capacités DeFi de XRPLedger avec un protocole de prêt en chaîne.

Les développeurs ont introduit une proposition de protocole de prêt natif pour permettre l’emprunt et le prêt d’actifs numériques aux utilisateurs.

Le prix du Ripple (XRP) s’est rétabli du plus bas du week-end de 0,4188 $ et a dépassé 0,50 $ lundi. Les développeurs de XRPLedger ont proposé un protocole de prêt natif pour aider Ripple à prendre pied dans DeFi, en prêtant et en empruntant aux utilisateurs.

Acteurs du marché du résumé quotidien : XRPLedger pourrait bientôt arborer un protocole de prêt natif

Les développeurs de XRPLedger, Aanchal Malhotre et Vito Tumas, ont proposé un protocole de prêt natif sur la blockchain.

La proposition vise à étendre les capacités DeFi de Ripple et permettrait aux utilisateurs de prêter et d’emprunter des actifs numériques directement à partir du XRPLedger.

Si la proposition est adoptée et que le protocole de prêt est mis en œuvre, cela favoriserait l’inclusion financière, la transparence et l’efficacité sur la blockchain native de Ripple.

1/ Aujourd’hui, les développeurs @aanchalmalhotre et Vito Tumas ont présenté une proposition de protocole de prêt natif sur le XRP Ledger qui étendrait encore ses capacités DeFi. Décomposons ce que cela indique pour l’écosystème – RippleX (@RippleXDev) 12 avril 2024

La proposition se concentre sur trois spécifications : XLS-64d (Pseudo-compte pour suivre les soldes et émettre des jetons), XLS-65d (Single Asset Tokenized Pool) et XLS-66d (SNative XRPLedger Lending Protocol, fournir de la liquidité aux actifs).

Les fournisseurs de liquidité déposeront des jetons comme XRP, Wrapped Bitcoin (wBTC), Wrapped Ethereum (wETH) dans un pool de prêt et gagneront des intérêts.

Les délégués du pool géreront les pools de prêts, attireront des capitaux et accorderont des prêts.

Les emprunteurs et les délégués du pool se mettront d’accord sur les conditions de prêt hors chaîne et les enregistreront, le protocole permettra des prêts à terme fixe et des conditions prédéfinies pour l’accumulation des intérêts.

Cela évite le besoin de souscription hors chaîne, de gestion des risques et de système de protection du capital en cas de première perte en cas de défaut.

XRPLedger pourrait inciter les développeurs à créer et à intégrer des applications décentralisées de prêt (DApps) sur la blockchain et à répondre à un large éventail de cas d’utilisation.

Analyse technique : le prix du XRP grimpe au-dessus de 0,50 $ après un balayage des liquidités à 0,41 $

Le prix du XRP est revenu au-dessus de 0,50 $ lundi, après avoir balayé le plus bas de 0,4188 $ pour la première fois depuis mai 2023. La baisse à 0,4188 $ au cours du week-end représente un plus bas de onze mois pour l’altcoin.

0,50 $ représente un support clé pour le XRP, l’altcoin s’est maintenu au-dessus de ce niveau depuis février 2024. Le prix du XRP pourrait trouver un support à 0,4117 $ en cas de baisse et fait face à une résistance à 0,5310 $, le retracement de Fibonacci de 50 % de la baisse de l’altcoin par rapport au sommet du 9 avril. de 0,6431 $.

L’indice de force relative (RSI) s’est remis de sa baisse en dessous de 30 (zone de survente) et a grimpé à 34,13 lundi. Les barres rouges sous la ligne neutre de l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) suggèrent que le prix du XRP est susceptible d’observer une nouvelle correction.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Si le prix du XRP voit un bougie quotidenne clôturer au-dessus du niveau de 0,50 $, cela pourrait invalider la thèse baissière et voir l’altcoin rebondir vers le sommet local du 9 avril à 0,6431 $. Le prix du XRP fait face à une résistance à 0,5623 $, un niveau qui est resté stable comme support tout au long du mois de mars 2024.

