Le prix du Bitcoin chute à 62 000 $ attribué à la tension géopolitique une semaine après la réduction de moitié du BTC | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a chuté à 62 000 $ dimanche, après le plus bas intra-journalier de samedi à 60 660 $.

Les tensions géopolitiques entre l’Iran et Israël sont probablement à l’origine d’un dumping plus large sur les marchés.

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies a chuté de 5 % dans un contexte d’incertitude et d’appréhension croissantes.

Le prix du Bitcoin (BTC) est en baisse, et avec lui, la plupart des acteurs du marché des cryptomonnaies. La réduction de moitié du BTC, attendue le 20 avril, survient au cours de la dernière semaine. À mesure que les marchés de la cryptomonnaie saignent, les capitaux semblent se déplacer vers les métaux précieux.

Lisez aussi: Le prix du Bitcoin baisse de sept jours pour réduire de moitié le BTC, ce qui représente près d’un milliard de dollars de positions.

Le Bitcoin chute au milieu des tensions géopolitiques persistantes

Après la saga russo-ukrainienne, le marché des cryptomonnaies subit les contrecoups des tensions géopolitiques, cette fois entre l’Iran et Israël. Alors que les commerçants et les investisseurs considèrent les représailles iraniennes comme une escalade majeure et la crainte d’une guerre plus vaste, l’incertitude et l’appréhension grandissent sur le marché.

L’Iran vient de tirer ses missiles balistiques sur Israël après avoir tiré sur lui des centaines de drones avec le Yémen, la Syrie, l’Irak et le Yémen. 5 pays attaquant l’occupation sioniste en même temps. C’est littéralement une histoire en devenir. pic.twitter.com/amLqCmd1O3 – Richard Medhurst (@richimedhurst) 14 avril 2024

Par la suite, le prix du Bitcoin entraîne avec lui les altcoins vers le bas, la capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies chutant de plus de 5 % pour atteindre 2 280 milliards de dollars. Pendant ce temps, les métaux précieux comme l’or et l’argent sont en hausse.

Les tensions et conflits géopolitiques peuvent avoir des effets variables sur les marchés financiers, y compris sur les cryptomonnaies. Les marchés de la cryptomonnaie connaissent un dumping en raison d’une atmosphère générale de peur et d’aversion au risque sur les marchés financiers. Cela incite les investisseurs à chercher à liquider leurs positions dans les crypto-monnaies pour réduire les risques et se tourner vers des actifs refuges plus traditionnels comme l’or et l’argent.

Dans les prochains jours, il sera crucial de surveiller :

Gravité du conflit

Réponse mondiale

Le sentiment du marché, et

Comportement des investisseurs

À l’inverse, l’incertitude ou les conflits géopolitiques pourraient également être de bon augure pour des actifs alternatifs comme le Bitcoin, favorisant leur adoption comme ce fut le cas au cours des premiers mois de la débâcle entre la Russie et l’Ukraine.

Les investisseurs pourraient se tourner vers des actifs alternatifs comme Bitcoin comme valeur refuge pour protéger leur patrimoine de la volatilité traditionnelle des marchés. Cela pourrait potentiellement augmenter la demande de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, entraînant une augmentation de leur valeur.

Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin s’échange à 63 266 $, alors que les haussiers se défendent contre une nouvelle baisse. Cependant, le marché clignote en rouge alors que la capitalisation boursière mondiale chute.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour, capitalisation boursière totale de Crypto



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :