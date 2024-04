Les problèmes de congestion de Solana pourraient bientôt prendre fin, la version testnet v1.18.11 arrive | Cryptomonnaie

Les problèmes de la blockchain Solana pourraient bientôt prendre fin avec une version apportant des correctifs de congestion à la chaîne.

Le devshop Anza, axé sur Solana, a proposé un correctif pour les transactions échouées de la plate-forme d’infrastructure Web3.

Le prix SOL reste dans une fourchette inférieure à la résistance à 192 $.

Le réseau Solana est en proie à des échecs de transactions causés par des problèmes de congestion sur la blockchain. La récente montée en popularité des pièces meme basées sur Solana a entraîné une augmentation massive de l’activité des utilisateurs sur la blockchain SOL, ce qui a exacerbé le problème.

Les problèmes de congestion de Solana pourraient se terminer par une version technique

Plus de 50 % des transactions sur la blockchain Solana échouent en raison de problèmes de congestion sur la chaîne. Ceci est basé sur les données de Dune Analytics. Les transactions échouées ont suscité les critiques des acteurs du marché sur les plateformes de médias sociaux comme X.

Solana a échoué dans les transactions sur la plateforme Dune Analytics

Les cofondateurs de Solana ont déjà assuré aux détenteurs de SOL que les équipes techniques et les ingénieurs travaillaient sur une solution au problème. Anza, un devshop axé sur Solana, a annoncé la publication d’un correctif pour le devnet et l’a également recommandé au testnet. La solution résout les problèmes de congestion rencontrés par la chaîne et est susceptible de résoudre le problème une fois déployée sur le réseau principal.

.@Solana validateurs testnet, la version v1.18.11 est maintenant déployée sur devnet, recommandée pour une utilisation sur testnet. Veuillez mettre à niveau dès que possible pour nous aider à commencer à analyser les effets des correctifs de congestion proposés. https://t.co/8tcmtZ5tuQ -Anza (@anza_xyz) 12 avril 2024

Le prix SOL reste limité dans la fourchette

Le prix SOL s’échange dans une fourchette étroite entre 162 $ et 192 $ depuis le 2 avril. L’évolution des prix dans la fourchette a vu le prix SOL se déplacer vers la limite inférieure, plus proche de 162 $. Le prix SOL est de 168,32 $ vendredi, au moment de la rédaction.

Au cours de la semaine dernière, le prix SOL a effacé plus de 6 % de sa valeur.



