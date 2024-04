Le prix XRP reteste 0,60 $ tandis que XRPLedger AMM est de retour après modification | Cryptomonnaie

Ripple voit AMM de retour en action sur le réseau principal XRPLedger après modification vendredi.

Le prix XRP teste le support de 0,60 $, les prix varient en dessous de 0,62 $ le 12 avril.

Ripple CLO a partagé le refus de la Cour d’appel du deuxième circuit de reconsidérer sa décision, considérée comme une perte pour la SEC.

Le prix du Ripple (XRP) teste vendredi le support au niveau psychologiquement important de 0,60 $, malgré la hausse du prix du Bitcoin à 70 900 $ le 12 avril. Le prix du XRP n’est pas affecté par les récents gains du Bitcoin.

XRP est probablement influencé par le récent amendement de l’Automated Market Maker (AMM), les développements du procès de la Securities and Exchange Commission (SEC) contre Ripple et les affaires judiciaires connexes, comme Govil, le procès Coinbase.

Évolution quotidienne du marché : XRPLedger AMM est de nouveau opérationnel et ne parvient pas à catalyser les gains de Ripple

L’amendement « fixAMMOverflowOffer » de XRPLedger a été mis en ligne tôt vendredi. L’AMM est de retour en action sur le réseau principal, ce qui marque une étape importante pour la blockchain de Ripple.

Ripple CLO Stuart Alderoty a partagé les détails d’un procès dans lequel le deuxième circuit a rejeté l’appel de la SEC.

La SEC affirme qu’Aron Govil a utilisé sa position d’actionnaire majoritaire pour inciter Cemtrex à se livrer à diverses conduites frauduleuses. Le régulateur demande la restitution des fonds détournés, mais le deuxième circuit a rejeté l’appel de la SEC.

Alderoty considère qu’il s’agit d’une perte pour la SEC puisque le Second Circuit a refusé de reconsidérer sa décision dans l’affaire Govil, selon laquelle si un acheteur ne subit aucune perte financière, le régulateur n’a pas droit à la restitution du vendeur.

Cette décision du procès a un impact sur l’affaire Ripple, puisque la SEC réclame plus de 2 milliards de dollars d’amendes à la société de transfert de paiements.

La SEC demande des amendes pour les ventes institutionnelles de XRP effectuées par la société de transfert de paiements et pour violation des lois sur les valeurs mobilières. Il affirme que Ripple a violé les lois sur les valeurs mobilières.

La décision Govil met donc en lumière ce que les détenteurs de XRP peuvent attendre de l’appel de la SEC dans le procès Ripple.

L’avocat Pro Ripple, Bill Morgan, a commenté le procès Govil et son impact sur l’affaire Ripple. Morgan a déclaré qu’aucune conclusion ne pourra être tirée tant que le mémoire de Ripple et les contre-arguments contre la motion de la SEC ne seront pas rendus publics.

Pourquoi? Ce n’est pas grave si Torres accepte l’argument de la SEC selon lequel certains investisseurs institutionnels XRP ont subi un préjudice pécuniaire parce que Ripple n’a pas divulgué les réductions offertes aux investisseurs institutionnels privilégiés. Et nous ne pouvons pas vraiment évaluer la force de la SEC… https://t.co/2U51n8QRwj – Bill Morgan (@Belisarius2020) 12 avril 2024

Analyse technique : le prix du XRP est inférieur à 0,62 $ et ne parvient pas à se redresser

Le prix du Ripple se négocie dans une fourchette étroite entre le plus bas du 4 avril de 0,5623 $ et le plus haut du 9 avril de 0,6431 $. Le prix XRP teste le support de 0,60 $ vendredi. Ceci est considéré comme un niveau psychologique clé pour l’altcoin, il a servi de support tout au long des mois de mars et avril 2024.

Un nouveau test réussi de 0,60 $ indiquerait que le prix du XRP atteindrait probablement le plus haut du 9 avril, à 0,6431 $. Il fait face à une résistance à 0,6336 $, un niveau que l’altcoin n’a pas réussi à franchir au cours des deux dernières semaines.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Un bougie quotidenne clôturant en dessous de 0,6027 $, le retracement de 50 % de la hausse du XRP jusqu’au 9 avril pourrait invalider la thèse haussière. Le prix du XRP pourrait trouver un support à 0,5851 $ et 0,5386 $, deux niveaux qui se sont maintenus à la mi-mars et en avril 2024.

FAQ sur les mesures de crypto-monnaie

Le développeur ou le créateur de chaque crypto-monnaie décide du nombre total de jetons pouvant être frappés ou émis. Seul un certain nombre de ces actifs peuvent être frappés par minage, jalonnement ou autres mécanismes. Ceci est défini par l’algorithme de la technologie blockchain sous-jacente. Depuis sa création, un total de 19 445 656 BTC ont été extraits, ce qui représente l’offre en circulation de Bitcoin. D’un autre côté, l’offre en circulation peut également être diminuée via des actions telles que le burning de jetons ou l’envoi par erreur d’actifs à des adresses d’autres blockchains incompatibles.

La capitalisation boursière est le résultat de la multiplication de l’offre en circulation d’un certain actif par la valeur marchande actuelle de l’actif. Pour Bitcoin, la capitalisation boursière début août 2023 est supérieure à 570 milliards de dollars, résultat des plus de 19 millions de BTC en circulation multipliés par le prix du Bitcoin autour de 29 600 dollars.

Le volume des transactions fait référence au nombre total de jetons pour un actif spécifique qui ont été négociés ou échangés entre acheteurs et vendeurs au cours d’heures de négociation définies, par exemple 24 heures. Elle est utilisée pour évaluer le sentiment du marché, cette mesure combine tous les volumes sur les bourses centralisées et décentralisées. L’augmentation du volume des échanges dénote souvent la demande pour un certain actif, car de plus en plus de personnes achètent et vendent la crypto-monnaie.

Les taux de financement sont un concept conçu pour encourager les traders à prendre des positions et garantir que les prix des contrats perpétuels correspondent aux marchés au comptant. Il définit un mécanisme par les bourses pour garantir que les prix futurs et les paiements périodiques des prix indexés convergent régulièrement. Lorsque le taux de financement est positif, le prix du contrat perpétuel est supérieur au prix mark. Cela indique que les traders qui sont optimistes et qui ont ouvert des positions longues paient les traders qui sont en position courte. D’un autre côté, un taux de financement négatif indique que les prix perpétuels sont inférieurs au prix de référence et que les traders ayant des positions courtes paient donc les traders qui ont ouvert des positions longues.



