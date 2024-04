La croissance des prix d’Ethereum pourrait en prendre un coup si la SEC l’emportait sur Uniswap | Cryptomonnaie

Le récent mouvement des prix d’Ethereum a montré qu’il est toujours significativement corrélé avec Bitcoin.

Les baleines accumulent de l’Ethereum, dans le but de participer au boom du rétablissement de l’ETH.

Le récent avis Wells de la SEC concernant l’échange décentralisé Uniswap pourrait affecter Ethereum, étant donné qu’il héberge une grande partie de DeFi.

Ethereum (ETH) a montré des signes de reprise de son élan haussier jeudi, s’élevant brièvement à 3 618 $ alors que les baleines se lançaient dans une frénésie d’achats. Malgré le mouvement des baleines, l’avis Wells de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis à Uniswap pourrait affecter Ethereum à long terme.

Évolution quotidienne du marché : accumulation de baleines, corrélation Bitcoin, avis Wells

Ethereum a rejoint une foule d’autres altcoins dans le commerce dans le vert jeudi après deux jours de mouvement baissier soutenu. Voici vos principaux acteurs du marché pour la plus grande blockchain de contrats intelligents :

Après la légère augmentation de l’ETH jeudi, la grande baleine ETH Ox347 a déposé 9 000 jetons ETH sur Binance à 3 560 $ dans le but de réaliser des bénéfices, selon les informations sur la chaîne de Spot On Chain. Bien qu’il s’agisse du plus grand dépôt d’ETH de la baleine à ce jour, son adresse contient toujours 29 738 ETH d’une valeur énorme de 106 millions de dollars, avec un bénéfice estimé à 68,5 millions de dollars.

Malgré les bénéfices de la baleine Ox347, les données en chaîne de Lookonchain indiquent que d’autres baleines prennent des mesures opposées : Whale 0x4359, qui avait auparavant acheté 10 309 ETH (35,82 millions de dollars) au plus bas de la baisse des prix mercredi, a retiré 3 092 ETH supplémentaires (11,12 millions de dollars) de Binance jeudi. En conséquence, le total de ses retraits d’ETH sur Binance au cours des trois derniers jours a atteint 24 044 ETH (86,5 millions de dollars). Une autre baleine, 0xACc7, a retiré 22 251 ETH (80,06 millions de dollars) des bourses jeudi, portant le total de ses retraits au cours des trois derniers jours à 33 925 ETH (122,06 millions de dollars). Certains membres de la communauté cryptomonnaie ont émis l’hypothèse que la récente décision des baleines pourrait être de participer au boom du restockage qui s’intensifie dans DeFi, en particulier avec le lancement d’EigenLayer sur le réseau principal. Les données de Lookonchain le confirment puisque les baleines/institutions ont retiré l’ETH de Binance et l’ont mis en jeu dans Pendle et Bedrock.

Bien que la récente augmentation des prix puisse être due à plusieurs facteurs, elle montre qu’Ethereum maintient toujours une corrélation significative avec Bitcoin (BTC). Comme plusieurs autres altcoins à grande capitalisation, l’évolution des prix d’Ethereum a largement imité celle de Bitcoin depuis le début de l’année. Par conséquent, la réduction de moitié du Bitcoin – dans moins de huit jours – pourrait s’avérer cruciale pour déterminer l’évolution des prix de l’ETH dans les prochains jours.

Mercredi, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a publié un avis Wells à l’intention de la plus grande bourse décentralisée d’Ethereum, Uniswap. L’avis Wells, un document officiel indiquant l’intention de la SEC d’intenter une action en justice contre un individu ou une entreprise, a été publié sur la base d’affirmations selon lesquelles Uniswap opérait en tant que courtier et bourse de valeurs mobilières non enregistré. Si la SEC réussit à engager une action en justice contre Uniswap, cela pourrait affecter considérablement le paysage DeFi dans son ensemble. Cela aurait des effets révélateurs sur Ethereum, qui héberge environ 80 % des solutions DeFi. Plus tôt en mars, la SEC avait assigné à comparaître trois sociétés ayant des relations avec la Fondation Ethereum. De nombreux membres de la communauté cryptomonnaie ont déclaré que la SEC visait à classer Ethereum comme titre.

Analyse technique : l’ETH pourrait poursuivre son mouvement latéral

Le prix de l’ETH a suivi une tendance latérale après s’être remis de la correction d’une semaine qui a suivi le sommet de 4 094 $ le 11 mars. Alors que les traders s’attendaient à un retour au plus haut de 4 094 $ lorsque l’ETH a touché la résistance clé de 3 730 $ lundi, le prix a retracé . Le mouvement latéral continu indique que les traders font preuve de prudence et sont indécis quant à savoir s’ils doivent être longs ou courts.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

L’alternance constante entre l’augmentation des liquidations longues et courtes au cours des deux dernières semaines confirme cette indécision. L’ETH pourrait poursuivre ce mouvement latéral jusqu’à ce que des événements clés tels que la réduction de moitié du Bitcoin et la décision ponctuelle d’approbation de l’ETH ETF de la SEC aient lieu. Cependant, une tendance baissière pourrait commencer si le prix franchit les supports clés de 3 210 $ et 3 056 $ formés respectivement le 5 avril et le 20 mars.

Ethereum se négocie à 3 500 $, en hausse de 0,8 % au moment de la rédaction.

