Jetons BRC-20 pour surveiller la réduction de moitié du Bitcoin | Cryptomonnaie

Les jetons BRC-20 ont vu leurs prix augmenter jeudi alors que le prix du Bitcoin grimpe au-dessus de 70 000 $.

La capitalisation boursière des jetons BRC-20 s’élève à 3,51 milliards de dollars, en hausse de près de 9 % par rapport au 11 avril.

Les prix des ORDI, SATS, PUPS, MUBI et ORDS ont augmenté entre 3 % et 32 ​​% au cours de la dernière journée.

Un jeton BRC-20 est une norme expérimentale de jeton fongible similaire à l’ERC-20 (natif de la blockchain Ethereum). La norme de jeton BRC-20 est considérée comme nouvelle et utilise des inscriptions ordinales sur la blockchain Bitcoin.

Au cours de la dernière journée, la capitalisation boursière des jetons BRC-20 a grimpé à 3,516 milliards de dollars au 11 avril. Les jetons ont noté une hausse de près de 9 % de leur capitalisation boursière jeudi.

Les jetons BRC-20 voient les prix grimper parallèlement à la hausse des prix du Bitcoin

Le prix du Bitcoin a atteint un sommet de 71 300 $ jeudi, affichant des gains de près de 7,22 % au cours de la semaine dernière. Les 5 principaux jetons BRC-20 par capitalisation boursière sont ORDI (ORDI), SATS Ordinals (SATS), PUPS Ordinals (PUPS), Multibit (MUBI), Ordiswap (ORDS).

Les données de CoinGecko montrent que les prix des jetons BRC-20 ont grimpé entre 3 % et 32 ​​% jeudi. Alors que les prix ORDI, SATS et ORDS ont grimpé respectivement de 7%, 3,1% et 6,9%, les prix PUPS et MUBI ont augmenté de 32,1% et 13,4% le 11 avril.

Prix ​​​​des jetons BRC-20

Un analyste crypto derrière le pseudo X @arndxt_xo affirme que BRC-20 est le principal récit en 2024, et avec Bitcoin réduit de moitié dans moins de deux semaines, les baleines accumulent massivement ces jetons de l’écosystème BTC.

3/ Avec de nombreux avantages que BRC-20 apporte au $BTC écosystème, nous assisterons probablement à une croissance explosive menant à la réduction de moitié Une saison BRC-20 est inévitable.@SatoshiDEX_ai devrait mener cette charge et montre un énorme potentiel – arndxt (@arndxt_xo) 10 avril 2024

En règle générale, la hausse des prix du Bitcoin catalyse également les gains des jetons de l’écosystème. Les traders peuvent s’attendre à ce que les jetons BRC-20 se redressent parallèlement à la réduction de moitié du BTC si la tendance des réductions de moitié précédentes se répète.



