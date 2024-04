Bitcoin dépasse les 65 millions d’inscriptions d’ordinaux quelques jours avant de diminuer de moitié | Cryptomonnaie

Le réseau Bitcoin a dépassé les 65 millions d’inscriptions Ordinals quelques jours seulement avant la réduction de moitié très attendue du Bitcoin.

Les inscriptions ordinales ont dépassé la barre des 65 millions le 11 avril, moins d’un an et trois mois depuis leur lancement en janvier 2023, selon les données de Dune.

Tableau des inscriptions des ordinaux. Source : Dune

Les ordinaux sont la première itération de jetons non fongibles (NFT) sur Bitcoin, le premier réseau blockchain au monde. Les ordinaux vivent uniquement sur la blockchain Bitcoin, contrairement à la plupart des collections NFT populaires actuelles qui hébergent leurs métadonnées sur des serveurs centralisés, créant ainsi des points de vulnérabilité supplémentaires.

Cette étape intervient juste avant la réduction de moitié du Bitcoin, qui aura lieu vers le 19 avril, réduisant les récompenses de bloc de 6,25 Bitcoin (70 573 $ BTC) à 3,125 BTC.

À ce jour, selon Dune, les Ordinals ont généré plus de 458 millions de dollars de frais de réseau pour les mineurs de Bitcoin, ce qui constitue une bouée de sauvetage importante pour les sociétés minières à l’approche de la réduction de moitié.

Le cap des 65 millions montre la demande accrue d’espace de bloc sur Bitcoin et la nécessité de réseaux Bitcoin supplémentaires de couche 2, selon Mithil Thakore, PDG de Velar, qui a déclaré à Cointelegraph :

À mesure que les ordinaux deviennent plus répandus, le besoin d’utilité autour d’eux via les prêts et les marchés dérivés devient évident. Cette tendance entraînera probablement la montée en puissance des Bitcoin L2, offrant la programmabilité nécessaire pour prendre en charge les contrats intelligents afin d’amener ces ordinaux ainsi que BTC à DeFi. [decentralized finance]. C’est une période passionnante pour l’écosystème Bitcoin alors que nous assistons à son évolution et à son expansion vers de nouveaux domaines de fonctionnalités.