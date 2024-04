Le PDG de Ripple déclare que le stablecoin pourrait augmenter la liquidité sur XRPLedger, XRP dépasse la résistance de 0,60 $ | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a dépassé la résistance de 0,60 $ jeudi, l’altcoin grimpe de près de 5 % par rapport au plus bas de lundi de 0,58 $.

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, discute des plans de stablecoin et de la liquidité sur XRPLedger lors de la Paris Blockchain Week.

Garlinghouse dit qu’il y aura des ETF autres que Bitcoin ; cela peut prendre du temps aux États-Unis.

Le PDG de Ripple (XRP) a parlé du stablecoin adossé au dollar américain, du XRPLedger et des Exchange Traded Funds (ETF) aux États-Unis, lors de la Paris Blockchain Week. Le prix du XRP a augmenté de près de 5 % cette semaine. L’altcoin a prolongé ses gains jeudi, faisant passer la résistance de 0,60 $ au support.

Résumé quotidien des acteurs du marché : le PDG de Ripple partage ses projets de stablecoin et les informations de XRPLedger à la Paris Blockchain Week

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, s’est exprimé lors d’un rassemblement de professionnels de la blockchain et du Web3 lors de la Paris Blockchain Week, le 9 avril.

Le dirigeant de Ripple a partagé des détails sur la croissance attendue de la capitalisation boursière du stablecoin et sur le rôle que le stablecoin soutenu par le dollar de la société a à jouer aux côtés de concurrents tels que USD Tether (USDT) et Circle’s USD Coin (USDC).

Garlinghouse dit qu’un stablecoin augmentera la liquidité du XRPLedger.

La société de transfert de paiements dispose d’un vaste réseau de partenariats bancaires et plus de 100 membres font partie de RippleNet, traitant des cas d’utilisation commerciale avec l’aide de XRPLedger, selon une étude de cas d’Amazon Web Services.

Le PDG de Ripple déclare que la capitalisation boursière stable pourrait atteindre deux mille cinq cents ou trois mille milliards au cours des quatre à cinq prochaines années.

Analyse technique : XRP fait basculer la résistance de 0,60 $ vers le support et prolonge ses gains

Ripple a basculé le niveau psychologiquement important de 0,60 $ de la résistance au support jeudi. Le prix du XRP a grimpé de près de 5 % cette semaine, passant du plus bas de lundi de 0,58 $ à 0,61 $, au moment de la rédaction. L’altcoin est actuellement dans un canal ascendant et deux résistances clés sur le chemin du XRP vers le plus haut du 9 avril à 0,6431 $ sont le plus haut du 8 avril à 0,6265 $ et le plus haut du 1er avril à 0,6336 $.

Les barres vertes sur l’Awesome Oscillator (AO) soutiennent la thèse sur les gains de prix XRP.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Un bougie quotidenne proche de la limite inférieure du canal ascendant à 0,6123 $ pourrait invalider la thèse haussière. Le prix du XRP pourrait trouver un support à 0,6027 $, le niveau de retracement de Fibonacci de 50 % de la montée jusqu’au sommet local du 8 avril de 0,6265 $. Le niveau suivant est de 0,5851 $ ; cela a été observé comme support tout au long de mars et avril 2024.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :