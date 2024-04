Les espoirs de hausse des prix d’Ethereum pourraient être anéantis car Van Eck prédit que la SEC n’approuvera pas la demande d’ETH ETF | Cryptomonnaie

Le PDG de Van Eck affirme que les ETF Ethereum sont moins susceptibles d’être approuvés en mai car la SEC est restée silencieuse.

Suite à la correction du marché de la cryptomonnaie, Ethereum est en baisse de 3,8 %, les longues liquidations d’ETH ayant dépassé celles de Bitcoin.

Le lancement d’EigenLayer sur Ethereum Mainnet pourrait donner un élan au boom du rétablissement des liquides de DeFi.

Ethereum (ETH) devrait connaître une augmentation de prix dans les semaines à venir, compte tenu de la prochaine réduction de moitié du Bitcoin (BTC) et d’une potentielle approbation ponctuelle de l’ETH. Cependant, Jan Van Eck, PDG de la société d’investissement Van Eck, a déclaré mardi que le silence de la Securities & Exchange Commission (SEC) indique déjà un résultat négatif à l’approche de la date limite du 23 mai pour une décision.

Résumé quotidien des évolutions du marché : approbation de l’Ethereum ETF, faibles frais de transaction, boom de la reprise

À la suite d’un rallye qui a vu l’ETH atteindre 3 730 $, une correction générale du marché a forcé le plus grand altcoin à revenir à une fourchette de consolidation précédente formée en mars. Voici les récents changements sur le marché des ETH :

Jan Van Eck, PDG de la société d’investissement Van Eck, a déclaré que l’approbation par la SEC d’un ETF spot Ethereum avant la date limite de mai est peu probable, car le régulateur n’a pas encore répondu aux dossiers. « Nous avons déposé notre S1 et nous n’avons rien entendu. C’est donc une sorte de signe. Cela n’arrivera pas sans mettre les documents de divulgation en ordre », a-t-il déclaré à CoinDesk. La SEC est confrontée à la date limite du 23 mai pour décider d’approuver ou non le dépôt spot d’Ethereum ETF de Van Eck. Contrairement aux demandes d’ETF Bitcoin, sur lesquelles la SEC a commenté et engagé les institutions avant son approbation en janvier, la SEC n’a pas commenté les dépôts d’Ethereum ETF. En conséquence, d’autres analystes comme Eric Balchunas et James Seyffart de Bloomberg ont également exprimé des sentiments similaires à ceux de Jan, abaissant à 25 % leurs chances d’approbation d’un ETF ETH en mai. Cependant, le directeur juridique de Grayscale, Craig Salm, a précédemment déclaré que le silence de la SEC ne nuisait pas aux chances d’approbation d’Ethereum.

Alors que les ETF Ethereum ont fait la une des journaux, Jan a déclaré à CoinDesk que la réduction des coûts de transaction via les couches 2 et le réseau Solana est l’histoire la plus importante en matière de crypto dont les gens ne parlent pas souvent. Il a expliqué comment ces réseaux peuvent évoluer, améliorer l’adoption et maintenir les coûts prévisibles. Les Ethereum Layer 2 bénéficient de frais peu élevés depuis la mise à niveau de Dencun le 13 mars.

Suite au commentaire de Jan et au protocole de restauration, EigenLayer a été mis en ligne mardi sur le réseau principal Ethereum après avoir accumulé 13,56 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) depuis son lancement. Avec son lancement sur le Mainnet, Ethereum pourrait connaître une activité de restauration accrue en plus du boom des jetons de restauration liquides qui font déjà des vagues sur sa blockchain. EigenLayer a également lancé EigenDA, un service activement validé qui vise à résoudre les problèmes de disponibilité des données d’Ethereum en « ouvrant la voie à une ère d’évolutivité rentable ».

Analyse technique : Ethereum pourrait tester le support de 3 406 $

Le prix de l’Ethereum a repris son mouvement de consolidation mercredi après un mouvement baissier qui lui a fait perdre près de 4 % de sa valeur au cours des dernières 24 heures. Cette décision indique que les liquidités sont toujours en cours de collecte après le pic haussier de lundi.

Alors que l’évolution des prix d’Ethereum imite celle du marché général de la cryptomonnaie – comme de nombreux altcoins se sont également consolidés – ses traders longs ont été les plus touchés par la correction du marché. Les liquidations longues d’ETH ont dépassé les 60 millions de dollars mercredi, soit plus que celles des traders longs de Bitcoin malgré un volume moindre, selon les données de Coinglass. En conséquence, les traders longs peuvent faire preuve de plus de prudence tout en laissant la possibilité aux baissiers de prévaloir.

Graphique ETH/USDT sur 1 heure

Si cela se produit, l’ETH brisera probablement le support de 3 406 $. Au moment de la rédaction de cet article, Ethereum se négocie à 3 483 $.

