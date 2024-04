Le prix du XRP se maintient au-dessus de 0,60 $, testant le temps pour les traders Ripple tandis que l’entreprise invite les candidatures au programme de subvention | Cryptomonnaie

Le prix du Ripple (XRP) teste un support crucial mercredi, à 0,60 $. L’altcoin a été touché par la correction à l’échelle du marché alors que le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 70 000 $.

L’appel à candidatures de Ripple pour le programme de subvention XRPLedger et la mise à niveau de XRPLedger vers 2.1.1 sont les deux principaux catalyseurs susceptibles d’influencer le prix du XRP mercredi.

Le prix XRP teste un support critique à 0,60 $. Le niveau de 0,60 $ a été considéré comme psychologiquement important pour Ripple, car il a servi de support pendant plusieurs semaines en mars. Une baisse en dessous de ce niveau signale généralement une correction du prix du XRP.

Le prix d’ondulation est dans un canal ascendant et une cassure à la baisse est probable, le prix testant le support de 0,60 $. Le prochain niveau de support clé pour XRP est de 0,5851 $. Le niveau de 0,5851 $ a été testé à plusieurs reprises et est devenu un support constant pour le XRP tout au long du mois d’avril 2024.

Graphique XRP/USDT sur 4 heures

Si le prix du XRP ne parvient pas à clôturer en dessous du canal, il pourrait commencer sa reprise et tester la résistance à la limite supérieure à 0,63 $. Le pic du 9 avril, à 0,6431 $, serait l’objectif du prix XRP.

La domination du Bitcoin est le rapport entre la capitalisation boursière du Bitcoin et la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies combinées. Cela donne une image claire de l’intérêt que suscite Bitcoin auprès des investisseurs. Une forte domination du BTC se produit généralement avant et pendant une course haussière, au cours de laquelle les investisseurs ont recours à des investissements dans des crypto-monnaies relativement stables et à forte capitalisation boursière comme Bitcoin. Une baisse de la domination du BTC indique généralement que les investisseurs transfèrent leur capital et/ou leurs bénéfices vers les altcoins en quête de rendements plus élevés, ce qui déclenche généralement une explosion des rallyes des altcoins.