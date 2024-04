Les ETF Ethereum seront « probablement rejetés » en mai – PDG de VanEck | Cryptomonnaie

Le PDG de la société d’investissement VanEck a déclaré qu’il était peu probable que la Securities and Exchange Commission des États-Unis approuve un fonds négocié en bourse au comptant Ether (ETH 3 534 $) en mai.

Dans une interview accordée le 9 avril à CNBC, Jan van Eck a déclaré que la demande d’ETF Ethereum au comptant de sa société serait « probablement rejetée ».

Il a noté que sa société avait été la première à déposer une demande d’ETF spot Ether aux États-Unis aux côtés d’ARK Invest de Cathie Wood, qui attendent tous deux une décision finale les 23 et 24 mai respectivement.

La manière dont se déroule le processus juridique est que les régulateurs vous donneront des commentaires sur votre demande et cela s’est produit des semaines et des semaines avant les ETF Bitcoin, mais maintenant les broches tombent en ce qui concerne Ethereum.

Le PDG de CoinShares, Jean-Marie Mognetti, s’est montré tout aussi pessimiste, déclarant à CNBC : « Je ne vois rien être approuvé cette année-là. »

Les commentaires de Van Eck font suite à une période d’inaction prolongée de la SEC concernant une liste de sept demandes en attente pour les ETF spot Ether.

Plusieurs commentateurs – dont Eric Balchunas, analyste senior de Bloomberg ETF – ont également considéré le « silence radio » actuel entre le régulateur et les émetteurs de fonds potentiels comme l’une des principales raisons pour lesquelles une approbation d’ETF en mai semble de plus en plus improbable.

La demande d’Ether ETF de Van Eck doit faire l’objet d’une décision finale le 23 mai, le premier des sept émetteurs de fonds, dont Grayscale, BlackRock et Fidelity, en attente d’approbation.

Applications ETH ETF. Source : Bloomberg

Balchunas a abaissé ses chances formelles d’approbation d’un Ether ETF d’ici mai de 70 % à 35 %. L’analyste a réitéré sa position sur les approbations en attente et a fait écho aux sentiments de van Eck dans un article sur X le 9 avril. L’analyste a réduit ses chances d’approbation à 35 % en mars.

Comme nous l’avons dit, il faut que la SEC fasse des commentaires sur les documents déposés (les « commentaires critiques » qu’il mentionne) et cela ne se produit toujours pas, même en personne, ils n’offrent rien. Le silence est une violence.

James Seyffart, analyste chez ETF, a proposé un point de vue similaire, affirmant que « zéro commentaire/interaction est un mauvais signe ».

« Il n’y a aucune raison pour que la SEC n’ait absolument rien fait pendant des mois alors que nous savions que cela allait arriver », a-t-il ajouté.

L’ETF Bitcoin au comptant de VanEck – qui se négocie sous le symbole HODL – est le cinquième plus grand des dix fonds nouvellement lancés (à l’exclusion de Grayscale.) Il a enregistré un afflux de 461,7 millions de dollars depuis son lancement à la mi-janvier, selon les données de Farside Investors.

Commentant le succès des ETF Bitcoin, Jan van Eck a décrit Bitcoin comme un « actif arrivant à maturité », ajoutant qu’il reste encore de nombreux investisseurs qui ne sont pas encore exposés à cet actif.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :