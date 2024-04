Ethereum marque brièvement 3 700 $ après le discours de Vitalik Buterin au festival Web3 à Hong Kong | Cryptomonnaie

Cependant, il a également souligné les problèmes d’efficacité et de sécurité de ces solutions cryptomonnaies avancées et la façon dont elles ralentissent la vérification des blocs et le temps de preuve. Il a ensuite précisé qu’Ethereum visait à obtenir une preuve en temps réel et a suggéré « des arbres de parallélisation et d’agrégation » comme solution potentielle. Vitalik a également présenté un diagramme de l’écosystème Ethereum qui a suscité un débat au sein de la communauté crypto. Le diagramme présentait des projets tels que l’écosystème Arbitrum (ARB), Optimism (OP), l’écosystème Starknet, zkSync, Metis, Linea, Scroll, Fuel and Polygon (MATIC), à l’exclusion des couches 2 qui n’utilisent pas Ethereum comme couche de disponibilité des données.