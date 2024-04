Vitalik Buterin exclut les chaînes L2 qui n’utilisent pas Ethereum pour la disponibilité des données au carnaval web3 | Cryptomonnaie

Vitalik Buterin a présenté mardi un diagramme de l’écosystème Ethereum lors du carnaval web3 de Hong Kong 2024.

Buterin a parlé d’Arbitrum, Optimism, Base, Starknet, zkSync, Metis, Linea, Scroll, Polygon et Fuel, entre autres chaînes de couche 2.

Le co-fondateur d’Ethereum a exclu de son discours les chaînes qui n’utilisent pas l’ETH pour la disponibilité des données.

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, s’est adressé mardi aux commerçants de crypto et aux acteurs du marché Web3 lors du carnaval Web3 de Hong Kong. Le diagramme de l’écosystème Ethereum de Buterin comprenait des projets de couche 2 qui utilisent Ether pour la disponibilité des données tout en laissant de côté les projets qui utilisent d’autres chaînes comme Celestia.

Le discours de Buterin sur web3 exclut Blast, Manta Pacific et Celestia de son discours.

Buterin s’adresse aux utilisateurs du Web3 et parle de l’écosystème Ethereum

Dans sa présentation au carnaval web3 de Hong Kong 2024, Vitalik Buterin discute de l’EIP-4844, du proto danksharding et met l’accent sur les chaînes de couche 2 dans l’écosystème Ethereum. Le cofondateur de l’ETH a expliqué les futurs plans d’expansion du réseau de contrats intelligents grâce à l’échantillonnage de disponibilité des données (DAS) et a déclaré que le projet visait à augmenter la capacité jusqu’à 128 blobs.

Les chaînes Ethereum Layer 2 comme Manta Pacific utilisent Celestia pour l’accès aux données, réduisant ainsi les coûts encourus par L2 lorsque les données sont mises à disposition par le réseau principal Ether. Bien que cela offre une alternative aux développeurs de chaînes de couche 2, Buterin a laissé ces chaînes en dehors de l’écosystème Ethereum dans son discours d’ouverture lors d’un carnaval web3 à Hong Kong.

La présentation du co-fondateur d’Ethereum comprenait des chaînes L2 comme Arbitrum, Optimism, Base, Starknet, zkSync, Metis, Linea, Scroll, Fuel et la plus grande de toutes, Polygon. Blast et Manta étaient absents du diagramme, bien qu’ils soient des chaînes L2 et fassent partie de l’écosystème ETH.

Présentation du diagramme de l’écosystème Ethereum par Vitalik Buterin

Bien que Celestia semble supérieur à Ethereum car il offre un accès aux données à moindre coût, les experts de Figment Research affirment que cela pourrait ne plus être le cas à mesure que la concurrence émerge. D’autres alternatives viables comme Polygon Avail et Eigen Layer sont actuellement en préparation et devraient concurrencer Celestia dans les mois à venir.

