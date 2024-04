Les développeurs de Solana visent le 15 avril pour l’échec du correctif TX – ce n’est « pas un défaut de conception » | Cryptomonnaie

Les développeurs de Solana visent le 15 avril pour mettre en œuvre un correctif pour un « bug d’implémentation » qui a récemment fait monter en flèche le taux d’échec des transactions sur Solana.

« Le problème actuel de Solana n’est pas un défaut de conception, c’est un bug de mise en œuvre », a souligné Mert Mumtaz, PDG de Helius Labs, une société d’infrastructure blockchain qui fournit un support back-end exclusivement au réseau Solana.

« Il est important de faire cette distinction car les erreurs de mise en œuvre sont généralement insignifiantes. [while] les erreurs de conception sont généralement graves et plus fondamentales », a expliqué Mumtaz à ses 108 000 abonnés X le 8 avril.

Source : Mert Mumtaz

Les données ont montré que plus de 75 % des transactions Solana sans vote ont échoué le 4 avril au milieu d’une récente manie de memecoin sur le réseau, mais ce chiffre est depuis tombé à 64,8 %.

Mumtaz a déclaré que le problème concerne la manière dont les développeurs de Solana ont implémenté « QUIC » – un protocole de transfert de données développé par Google qui boucle tous les nœuds sur l’état actuel du réseau.

Mais ce problème de mise en œuvre ne doit pas être considéré comme un défaut de conception global, selon Mumtaz, utilisant la conception automobile comme exemple pour expliquer la situation.

Toutes les voitures ont quatre pneus et un moteur, mais « il existe de nombreuses implémentations de la conception automobile », comme BMW, Mercedes, Toyota, F1 et Tesla, a-t-il expliqué.

Si un modèle BMW est mauvais en termes de direction, alors « nous ne disons pas que toutes les voitures sont défectueuses » ; nous disons plutôt que ce modèle spécifique est en panne et a besoin d’une réparation, a-t-il ajouté.

De même, la mise en œuvre de QUIC par Solana présente certaines lacunes et bugs dans son état actuel, a expliqué Mumtaz.

Cependant, cela n’indique pas que « Solana » a un défaut de conception – cela indique qu’il a choisi une implémentation boguée pour cette partie de sa conception.

En d’autres termes, Solana doit changer un pneu plutôt que de recréer un tout nouveau modèle, ou réseau, en termes de blockchain.

Mumtaz a également partagé un commentaire du chercheur de Solana, Richard Patel, qui estime que la mise en œuvre de Firedancer ne souffre pas des mêmes problèmes.

Le correctif aura lieu le 15 avril, si aucun problème supplémentaire ne survient lors des tests, a noté Mumtaz.

Cointelegraph a contacté Mumtaz pour savoir ce qu’impliquerait exactement le correctif du 15 avril, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.

Les pannes du réseau de Solana ont suscité l’inquiétude de la communauté étant donné que le jeton natif de Solana (SOL) affiche une capitalisation boursière de 79,9 milliards de dollars, tandis qu’une valeur supplémentaire de 4,6 milliards de dollars est bloquée sur le réseau, selon DefiLlama.

