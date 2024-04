Ethereum pourrait rebondir si les prédictions optimistes de l’ETF de JP Morgan prévalaient | Cryptomonnaie

Ethereum (ETH) a commencé à montrer des signes de reprise lundi, s’échangeant brièvement à 3 460 $, après s’être consolidé au cours de la semaine dernière. Cette reprise pourrait probablement être due à l’activité récente des baleines autour du plus grand altcoin et aux perspectives positives de JP Morgan concernant l’approbation de l’ETH ETF.

Ethereum a connu un week-end calme car son prix a maintenu un mouvement lent, mais son prix augmente avec le début d’une nouvelle semaine. Voici les facteurs potentiels du marché pour lundi :

Ethereum a atteint son prix le plus élevé au cours des sept derniers jours environ, lorsqu’il s’échangeait à environ 3 480 $ dimanche avant de connaître une correction. Cependant, il n’a pas encore dépassé sa résistance d’une semaine de 3 493 $, qui a formé un vide de liquidité le 1er avril.

Graphique ETH/USDT sur 1 heure

En conséquence, l’ETH pourrait poursuivre brièvement son mouvement de consolidation afin de prendre de l’ampleur pour son prochain mouvement visant à tester la barrière de 3 943 $. Si l’ETH réussit à le dépasser, il pourrait entrer dans une dynamique haussière et dépasser les précédents sommets de 3 517 $, 3 570 $ et 3 655 $.

La domination du Bitcoin est le rapport entre la capitalisation boursière du Bitcoin et la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies combinées. Cela donne une image claire de l’intérêt que suscite Bitcoin auprès des investisseurs. Une forte domination du BTC se produit généralement avant et pendant une course haussière, au cours de laquelle les investisseurs ont recours à des investissements dans des crypto-monnaies relativement stables et à forte capitalisation boursière comme Bitcoin. Une baisse de la domination du BTC indique généralement que les investisseurs transfèrent leur capital et/ou leurs bénéfices vers les altcoins en quête de rendements plus élevés, ce qui déclenche généralement une explosion des rallyes des altcoins.