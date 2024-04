La base atteint 4 milliards de dollars TVL alors que les impôts mensuels dépassent Ethereum et Arbitrum | Cryptomonnaie

La base de blockchain Ethereum de couche 2 de l’échange cryptomonnaie Coinbase a vu sa valeur totale verrouillée (TVL) augmenter de plus de 13,2 % au cours de la semaine dernière pour dépasser les 4 milliards de dollars pour la première fois alors que ses transactions sur 30 jours ont battu Ethereum et son principal rival Arbitrum.

Les données L2BEAT mises à jour le 7 avril montrent la TVL totale de Base à 4,15 milliards de dollars, dont 1,45 milliard de dollars de valeur canoniquement pontée – des actifs verrouillés sur Ethereum pour être représentés sur Base – et 2,7 milliards de dollars d’actifs créés de manière native.

Base est la troisième plus grande couche 2 d’Ethereum par TVL, battant son rival Blast, quatrième, d’environ 1,4 milliard de dollars et 3,5 milliards de dollars derrière l’Optimisme, deuxième, et 14,6 milliards de dollars derrière le leader Arbitrum.

Graphique TVL total de la base avec la répartition entre les fonds canoniquement pontés (violet) et ceux émis de manière native (rose). Source : L2BEAT

Base est la seule couche 2 du top 5 de TVL à avoir enregistré un gain la semaine dernière. Starknet a connu la plus grosse perte de TVL à 10,2 %, tandis qu’Optimism était en baisse de 9,1 %, Arbitrum a diminué de 5,5 % et Blast a diminué de 2,4 %.

L’augmentation du TVL du scaler Ethereum intervient au milieu d’une augmentation de l’activité qui a vu son nombre de transactions sur 30 jours atteindre 50,34 millions, dépassant les 40,1 millions d’Arbitrum et les 37,9 millions d’Ethereum.

Les transactions quotidiennes moyennes par seconde (TPS) de Base ont bondi de 29,7 % au cours de la semaine et ont atteint en moyenne 35,19 TPS au cours de la dernière journée, ce qui est supérieur aux TPS combinés des rivaux de couche 2 Arbitrum et Ethereum, qui ont enregistré des scores respectifs de 16,61 et 13,91.

Le TPS de Base (rouge) a constamment dépassé Ethereum (bleu) pendant plus de deux semaines. Source : L2BEAT

Pendant ce temps, Base a été l’un des principaux bénéficiaires de l’activité récente des memecoins. Sa capitalisation boursière de jetons mèmes a atteint plus de 1,6 milliard de dollars, soit un bond de plus de 13 % par rapport au dernier jour, selon CoinGecko.

La popularité de Base a cependant également attiré les escrocs, puisque le réseau a vu les escroqueries par phishing réussies multipliées par 18 entre janvier et mars, avec 3,35 millions de dollars volés le mois dernier.

Ethereum a concentré ses efforts de développement sur l’amélioration de la capacité de la blockchain à traiter les données de transaction de couche 2, comme en témoigne sa mise à jour Dencun du 13 mars, qui a réduit les frais de transaction de couche 2.

Pendant ce temps, les couches 2 comme Base pourraient profiter davantage des lacunes d’Ethereum, les analystes de VanEck estimant que l’écosystème de mise à l’échelle du réseau atteindrait une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars d’ici 2030.

