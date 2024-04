Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, s’attend à ce que la capitalisation boursière de la cryptomonnaie double et que le prix du XRP tente de revenir à 0,60 $. | Cryptomonnaie

Le PDG de Ripple a déclaré à CNBC que la valeur totale du marché de la cryptomonnaie pourrait doubler en 2024.

L’avocat de Pro Ripple, Bill Morgan, a souligné les incohérences dans l’argumentation de la SEC et a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve admissible.

Le prix du XRP grimpe et envisage une reprise au-dessus du niveau psychologiquement important de 0,60 $ lundi.

Le PDG de Ripple (XRP), Brad Garlinghouse, a partagé sa prédiction haussière sur la cryptomonnaie avec CNBC. Le prix du XRP a grimpé au-dessus du niveau de 0,60 $ dimanche et l’altcoin tente de se redresser lundi.

La prochaine date limite clé dans le procès SEC (Securities and Exchange Commission) contre Ripple est le 22 avril et d’ici là, les détenteurs de XRP surveillent de près les commentaires des avocats et des influenceurs crypto. L’avocat de Pro Ripple, Bill Morgan, a partagé son point de vue sur les arguments de la SEC sur Ripple lors des séances d’information sur le jugement sommaire.

Résumé quotidien des acteurs du marché : le PDG de Ripple partage une vision haussière du marché de la cryptomonnaie

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré à CNBC que la capitalisation boursière combinée du marché des crypto-monnaies pourrait dépasser 5 000 milliards de dollars en 2024.

Garlinghouse a cité des facteurs macroéconomiques tels que l’arrivée de l’ETF US Spot Bitcoin et l’événement de réduction de moitié à venir, comme catalyseurs des gains de la capitalisation boursière de la cryptomonnaie.

Le dirigeant de Ripple a été cité :

Je travaille dans ce secteur depuis longtemps et j’ai vu ces tendances aller et venir. Je suis très optimiste. Je pense que les tendances macroéconomiques, les éléments d’ensemble comme les ETF, génèrent pour la première fois de l’argent institutionnel réel. Vous voyez que cela stimule la demande, et qu’en même temps la demande augmente, l’offre diminue. Il n’est pas nécessaire d’être spécialiste en économie pour vous dire ce qui se passe lorsque l’offre se contracte et que la demande augmente.

L’avocat de Pro Ripple, Bill Morgan, a montré des incohérences entre l’argument du régulateur et les preuves lors des séances d’information sur le jugement sommaire.

Morgan affirme que la SEC ne dispose probablement d’aucune preuve admissible démontrant que les ventes réalisées par des institutions bénéficiant de remises plus élevées ont eu un impact significatif sur le XRP. L’avocat qualifie cela d’« affirmation par spéculation ».

J’ai souligné l’incohérence entre l’argument de la SEC et les preuves des exposés du jugement sommaire (lorsque cela convenait) selon lesquelles Ripple a pris plusieurs mesures pour renforcer le prix du XRP et son changement de position transactionnel risible mais prévisible dans son mémoire… https:/ /t.co/k93CMhZz6v – Bill Morgan (@Belisarius2020) 8 avril 2024

Analyse technique : les tentatives de prix XRP dépassent le niveau clé de 0,60 $

Le prix du XRP s’est remis de son plus bas du 4 avril à 0,5623 $. Depuis lors, l’altcoin a grimpé de près de 5 % pour atteindre 0,5921 $ lundi. Le prix du XRP est sur le point de clôturer au-dessus du niveau psychologiquement important de 0,60 $ sur la période quotidienne.

L’écart de juste valeur (FVG) entre 0,6185 $ et 0,6204 $ est l’objectif probable du prix du XRP dans sa tendance haussière. L’altcoin fait face à une résistance à 0,6147 $, ce qui coïncide avec l’espace réservé de Fibonacci de 50 % pour la montée du XRP jusqu’à son sommet annuel de 0,7440 $ le 11 mars.

Les barres vertes sur l’Awesome Oscillator et le Relative Strength Index (RSI) grimpant vers 50 (45,91, au moment de la rédaction), soutiennent la thèse de la reprise des prix du XRP.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Un bougie quotidenne clôturant en dessous du niveau de 0,60 $ pourrait invalider la thèse haussière et l’altcoin pourrait balayer la liquidité au niveau de support quotidien à 0,5386 $. Ce niveau a été la clé de l’altcoin et a servi de support tout au long du mois de mars 2024, malgré de multiples tests.



