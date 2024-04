La réduction de moitié du Bitcoin est dans moins de deux semaines, les traders sont susceptibles d’acheter la rumeur et de vendre la nouvelle | Cryptomonnaie

Bitcoin est susceptible de connaître une répétition de la réduction de moitié de 2016, la pression de vente pourrait s’accumuler jusqu’à quatre mois plus tard.

Trois réductions de moitié précédentes du Bitcoin ont été suivies d’une hausse des prix de l’actif, les analystes s’attendent à la même chose pour l’événement à venir.

Le prix du BTC se négocie dans une fourchette comprise entre 73 777 $ et 60 700 $ depuis mars 2024.

Bitcoin est dans une fourchette limitée depuis son sommet annuel de 73 777 $ le 14 mars. Le plus grand actif en termes de capitalisation boursière est à moins de deux semaines de sa récompense de bloc divisée par deux et les analystes de Steno Research affirment qu’il faut « acheter la rumeur, vendre la Le scénario de l’actualité est probable.

Les réductions de moitié précédentes ont révélé qu’après la réduction de moitié, l’impact immédiat n’est pas aussi significatif sur le prix de l’actif. Les analystes de Steno Research prévoient une légère hausse du prix du Bitcoin avant la réduction de moitié dans les deux prochaines semaines, et le prix du BTC pourrait chuter en dessous de son prix au moment de la réduction de moitié dans les 90 premiers jours suivant la réduction de moitié.

La réduction de moitié du Bitcoin en 2024 fait écho à l’événement de réduction de moitié de 2016

Les analystes de Steno Research ont identifié des parallèles entre la trajectoire des prix du BTC et ses performances jusqu’à la réduction de moitié de 2016 et indiquent que des résultats similaires peuvent être attendus de l’événement à venir. On s’attend à ce que la réduction de moitié de la récompense globale devienne une méthode « acheter la rumeur, vendre l’actualité ». Avec l’attention et les afflux portés aux ETF Bitcoin Spot et à l’investissement en capital institutionnel, BTC a connu un regain d’intérêt ces derniers mois.

Le compte à rebours réduit de moitié estime que l’événement pourrait avoir lieu le 20 avril.

Le prix du BTC pourrait connaître une légère hausse dans les semaines précédant l’événement et les projections de Steno Research suggèrent que pendant la majorité des 90 premiers jours suivant la réduction de moitié, le prix du Bitcoin est susceptible de connaître une baisse de son prix.

Les rendements avant la réduction de moitié du Bitcoin

La réduction de moitié est considérée comme un catalyseur haussier pour le prix du Bitcoin. Généralement, immédiatement après la réduction de moitié, les analystes s’attendent à une réduction de la pression à la vente de la part des mineurs, ce qui pourrait faire grimper le prix de l’actif.

Les analystes affirment qu’une fois que les « mains faibles » ou certains investisseurs et traders d’ETF qui ont acheté du BTC pour des gains rapides, quitteront le marché, les effets bénéfiques à long terme sont susceptibles de se faire sentir et de faire monter le prix de l’actif.

Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin se situe entre 73 777 $ et 60 700 $. BTC s’échange dimanche à 69 405 $.

