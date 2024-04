Solana se démène pour corriger les transactions ayant échoué sur sa chaîne, écrasée par l’activité croissante des utilisateurs | Cryptomonnaie

La blockchain Solana (SOL) a connu une augmentation du nombre d’utilisateurs et de leur activité en chaîne avec l’augmentation des pièces mèmes et des transactions sur les DEX. Au cours des dernières semaines, la chaîne SOL a connu un échec de près de 70 % des transactions sans droit de vote.

Les cofondateurs de Solana ont défendu le projet et ont déclaré que les équipes travaillaient à résoudre les problèmes techniques et qu’un correctif serait publié en temps voulu.

Anatoly Yakovenko et Raj Gokal, les cofondateurs de la chaîne alternative Ethereum, ont tweeté pour défendre Solana, car la chaîne est critiquée pour le taux d’échec élevé de ses transactions. Les données de Dune Analytics montrent que plus de 70 % des transactions sans droit de vote sur le réseau ont échoué au cours des dernières semaines.

Je leur envoie des messages plusieurs fois par jour pour leur demander comment ça se passe, et ils me disent que c’est un moyen très utile de contribuer à la solution.

gérer les bugs de congestion est bien plus nul qu’un échec total de vivacité. ce dernier est un et terminé, le bug est identifié et corrigé et la chaîne continue. le premier doit passer par le pipeline complet de versions et de tests. l’expédition rapide est impossible

– Toly (@aeyakovenko) 5 avril 2024