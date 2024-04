Le potentiel de hausse du prix du Bitcoin augmente à mesure que BlackRock attire davantage d’acteurs de Wall Street sur le marché BTC | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin reste supérieur à la zone d’approvisionnement de novembre 2021, s’étendant de 58 375 $ à 65 518 $.

BlackRock a élargi sa liste de participants autorisés, attirant davantage d’acteurs sur le marché des ETF BTC.

La corrélation sur 60 jours du BTC avec les altcoins est tombée à son plus bas niveau depuis plusieurs années au premier trimestre 2024 par rapport aux mêmes périodes en 2023 et 2022.

Le prix du Bitcoin (BTC) continue de montrer de la force au cours du week-end, malgré les analystes qui évoquent une éventuelle correction. Cela survient alors que le compte à rebours jusqu’à la réduction de moitié se poursuit, les analystes espérant que l’événement pourrait fournir une trajectoire ascendante pour le décollage de la crypto-monnaie pionnière.

FAQ Bitcoin, altcoins et stablecoins

Bitcoin est la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, une monnaie virtuelle conçue pour servir de monnaie. Ce mode de paiement ne peut être contrôlé par aucune personne, groupe ou entité, ce qui élimine le besoin de participation de tiers lors des transactions financières.

Les altcoins sont n’importe quelle crypto-monnaie à l’exception du Bitcoin, mais certains considèrent également Ethereum comme un non-altcoin car c’est à partir de ces deux crypto-monnaies que se produit le fork. Si cela est vrai, alors Litecoin est le premier altcoin, dérivé du protocole Bitcoin et, par conséquent, une version « améliorée » de celui-ci.

Les Stablecoins sont des crypto-monnaies conçues pour avoir un prix stable, leur valeur étant soutenue par une réserve de l’actif qu’elles représentent. Pour y parvenir, la valeur d’un stablecoin est liée à une matière première ou à un instrument financier, tel que le dollar américain (USD), dont l’offre est régulée par un algorithme ou une demande. L’objectif principal des pièces stables est de fournir une rampe d’accès aux investisseurs désireux d’échanger et d’investir dans les crypto-monnaies. Les Stablecoins permettent également aux investisseurs de stocker de la valeur puisque les crypto-monnaies, en général, sont sujettes à la volatilité.

La domination du Bitcoin est le rapport entre la capitalisation boursière du Bitcoin et la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies combinées. Cela donne une image claire de l’intérêt que suscite Bitcoin auprès des investisseurs. Une forte domination du BTC se produit généralement avant et pendant une course haussière, au cours de laquelle les investisseurs ont recours à des investissements dans des crypto-monnaies relativement stables et à forte capitalisation boursière comme Bitcoin. Une baisse de la domination du BTC indique généralement que les investisseurs transfèrent leur capital et/ou leurs bénéfices vers les altcoins en quête de rendements plus élevés, ce qui déclenche généralement une explosion des rallyes des altcoins.

BlackRock renforce la présence de Wall Street sur le marché du Bitcoin

Le prix du Bitcoin forgé a dépassé le seuil de 68 000 $ vendredi, allant jusqu’à atteindre 68 756 $ avant une correction. Elle est arrivée le même jour que les données sur le taux de chômage aux États-Unis, et la première réaction a été terrible.

PUBLICATION DES DONNÉES SUR LE TAUX DE CHÔMAGE ET LES SALAIRES NON AGRICOLES AUX ÉTATS-UNIS • Paie non agricole

Prédictions : 200 000

Réel : 303 Ko • Taux de chômage

Prédiction : 3,9 %

Réel : 3,8 % Que pensez-vous de ces chiffres ? Partagez ci-dessous ! pic.twitter.com/fqJ3QnUoRj — MOIC Numérique | Recherche (@moic_digital) 5 avril 2024

Cependant, le sentiment a été amélioré par des informations selon lesquelles BlackRock, qui émet le produit de fonds négociés en bourse (ETF) IBIT, attire davantage d’acteurs sur la scène.

JUST IN : BlackRock a mis à jour son prospectus Bitcoin ETF avec de nombreux nouveaux participants autorisés, notamment Citadel, Goldman Sachs, UBS et Citigroup pour la première fois. À retenir : les grandes entreprises veulent désormais prendre des mesures et/ou acceptent désormais d’être publiquement associées à cela. H/T @akibablade @CryptoSlate… pic.twitter.com/z5Ntb43VhO – Éric Balchunas (@EricBalchunas) 5 avril 2024

Plus précisément, l’émetteur d’ETF a ajouté Goldman Sachs, Citadel, UBS et Citigroup à son ETF BTC, l’IBIT, en tant que participants autorisés (AP). Pendant ce temps, et comme indiqué, les plus grandes banques s’adressent directement aux mineurs de Bitcoin pour acheter du Bitcoin en raison de « pénuries d’approvisionnement sur les bourses », selon le PDG de Hut8 Mining, Asher Genoot. Alors que les banques approchent les mineurs, la société de courtage de crypto-monnaie Genesis a fini de vendre 2,1 milliards de dollars de ses avoirs en niveaux de gris Bitcoin ETF.

JUSTIN: Genesis a fini de vendre 2,1 milliards de dollars de sa participation en niveaux de gris Bitcoin ETF – Arkham Envoie-le! – Archives Bitcoin (@BTC_Archive) 5 avril 2024

Ailleurs, l’échange de crypto Coinbase affirme que Bitcoin «les baisses sont susceptibles d’être achetées de manière plus agressive» maintenant en raison de nouveaux investisseurs exigeant de posséder de l’or numérique (BTC). C’est la preuve d’un possible choc d’offre. Par ailleurs, les données de Kaiko Research montrent qu’au premier trimestre 2024, la corrélation sur 60 jours du prix du Bitcoin avec les altcoins est tombée à un plus bas sur plusieurs années par rapport à la même période en 2023 et 2022.

Prédictions du prix du Bitcoin alors que les marchés se dirigent vers le week-end

Le prix du Bitcoin se maintient au-dessus de la zone d’approvisionnement hebdomadaire comprise entre 58 375 $ et 65 518 $. Il bénéficie d’un support immédiat en raison de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 jours. Si les traders parviennent à faire passer le BTC au-dessus du seuil de 69 000 $, cela pourrait encourager davantage de pression d’achat, envoyant la crypto-monnaie pionnière récupérer son sommet de 73 777 $.

Dans un cas très haussier, le prix du Bitcoin pourrait franchir le sommet et potentiellement atteindre 75 000 $.

La position du Relative Strength Index (RSI) bien au-dessus du niveau moyen 50 est haussière et est renforcée par la position des indicateurs Awesome Oscillator (AO) et Moving Average Convergence Divergence (MACD) en territoire positif.

Graphique BTC/USDT sur 1 semaine

Toutefois, si les vendeurs tentent de jouer et parviennent à ramener le prix du Bitcoin en dessous de la ligne médiane de la zone d’approvisionnement à 61 947 $, une clôture en dessous de ce niveau confirmerait la poursuite de la tendance à la baisse. Dans un tel cas, le prix du Bitcoin pourrait offrir une autre opportunité d’achat autour du seuil de 60 000 $ ou en dessous.



