Ethereum est prêt pour une reprise potentielle suite au rapport de JP Morgan et Ethereum ETC de DWS | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum (ETH) a continué de se consolider pour une troisième journée consécutive vendredi après les lourdes pertes enregistrées en début de semaine. Les traders continuent de faire preuve de prudence malgré l’annonce du gestionnaire d’actifs allemand DWS Group qui a lancé une matière première négociée en bourse (ETC) Ethereum et les analystes de JP Morgan fournissant des mises à jour positives sur le statut de sécurité potentiel d’Ethereum.

Résumé quotidien des évolutions du marché : ETC ETH, désignation des titres, risques de reprise

La décision ETF d’Ethereum reste l’un des sujets majeurs entourant le plus grand altcoin. Bien que les récentes mesures prises par les principaux acteurs du marché contribuent positivement à la croissance des prix, les risques de reconversion deviennent progressivement une préoccupation majeure. Voici les tendances du marché ETH de vendredi :

Le gestionnaire d’actifs DWS Group, qui gère un portefeuille d’environ 900 milliards de dollars, a lancé jeudi les ETC Bitcoin et Ethereum à la bourse allemande Deutsche Borse. Les ETC, lancés en partenariat avec le gestionnaire d’investissement numérique Galaxy Digital Holdings, visent à suivre l’évolution des prix du Bitcoin et de l’Ethereum. Selon un communiqué de presse du DWS, les ETC sont adossés à leurs actifs individuels respectifs conservés par Zodia Custody et Coinbase, « qui stockent les crypto-monnaies dans des comptes de dépôt séparés hors ligne (« stockage froid »).

Le lancement du produit de base basé sur Ethereum de DWS intervient à un moment où des questions entourent son statut de « marchandise » aux États-Unis. Après le rapport de Fortune selon lequel la Securities and Exchange Commission (SEC) sévit contre la Fondation Ethereum dans le but de classer Ethereum comme titre, beaucoup ont exprimé des doutes quant au fait que la SEC approuverait les demandes d’ETF Ethereum au comptant. Lors d’une discussion X mercredi entre l’analyste de Bloomberg James Seyffart et Cory Klippsten, PDG de la société de services financiers Bitcoin Swan.com, le premier a réitéré que la SEC aurait du mal à classer Ethereum comme titre après avoir approuvé un ETF à terme Ethereum basé sur les matières premières. .

De plus, dans un rapport publié mercredi, les analystes de JP Morgan dirigés par Nikolaos Panigirtzoglou ont fait la lumière sur la question en déclarant que la récente réduction de la part ETH mise en jeu du protocole de jalonnement Lido augmente « la chance qu’Ethereum évite d’être une sécurité à l’avenir ». « . Selon les analystes, les « documents Hinman » publiés en juin 2023 ont clarifié le point de vue de la SEC sur le rôle de la décentralisation des réseaux pour décider si un jeton numérique est une sécurité. Ils ont par ailleurs déclaré que les responsables de la SEC avaient déjà reconnu que « les jetons sur un réseau suffisamment décentralisé ne sont plus des titres car il n’y a pas de « groupe de contrôle » au sens de Howey ».

Suite au rapport, Ripple a annoncé jeudi dans un communiqué de presse qu’il lancerait un stablecoin en USD sur son XRP Ledger et Ethereum. Compte tenu de la capitalisation boursière croissante des pièces stables, « il existe une demande claire de confiance, de stabilité et d’utilité », a déclaré Ripple.

Malgré ces points positifs, Steven Walbroehl, CTO de la société de cybersécurité Halborn, a fait part de ses inquiétudes concernant le boom actuel du rétablissement d’Ethereum dans un article publié sur Blockworks. « Les protocoles de restauration prétendent avoir atteint de nouveaux niveaux d’efficacité en s’appuyant sur des modèles de sécurité basés sur le jalonnement (…) mais ces efficacités comportent également des risques – des risques que nous ne comprenons pas entièrement », a déclaré Walbroehl. Il a cité comment ces risques s’alignent sur les problèmes qui ont provoqué la grande crise financière de 2008 et l’exploitation en 2022 du protocole de rétablissement d’Ankr sur le réseau BNB. Cela fait suite à des préoccupations similaires en matière de risque de reprise soulevées par les analystes de Coinbase David Duong et David Han.

Analyse technique : la quatrième réduction de moitié du Bitcoin peut-elle déclencher un rallye d’Ethereum

Le prix d’Ethereum est resté pratiquement le même au cours des trois derniers jours. les traders sont encore indécis quant à savoir s’ils doivent devenir haussiers ou baissiers. Cependant, les choses pourraient changer bientôt, car le quatrième événement de réduction de moitié de Bitcoin n’est que dans quelques jours et l’évolution des prix d’Ethereum a tendance à être fortement corrélée à celle de Bitcoin.

Graphique ETH/USDT sur 1 heure

Les rendements trimestriels de l’ETH ont montré qu’il avait enregistré des gains de 69,62 %, 59,5 % et 104,15 % aux deuxième, troisième et quatrième trimestres 2020, respectivement, après la troisième réduction de moitié du Bitcoin, selon les données de Coinglass.

Rendements trimestriels de l’ETH

Alors que les traders se préparent à un potentiel rallye, les analystes de Coinbase et Glassnode ont noté que l’impact du prochain événement de réduction de moitié du Bitcoin pourrait déjà être pris en compte compte tenu de la récente course haussière menée par l’approbation et le lancement des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis.

