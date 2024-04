Les jetons de couche 3 connaissent des pertes à deux chiffres entraînées par la baisse des prix du Bitcoin | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a plongé vendredi à 65 977 $, déclenchant une correction de la plupart des altcoins.

Les crypto-monnaies de couche 3, Aavegotchi, Dream Machine Token et Degen ont noté vendredi des baisses à deux chiffres.

Les prix des Orbes et du Xai ont effacé leurs gains hebdomadaires le 5 avril.

Les jetons de couche 3 – des blockchains qui exploitent la vitesse de la couche 2 et la sécurité de la couche 1 – ont subi une baisse sur la période quotidienne. La correction à deux chiffres des prix des jetons de couche 3 est probablement catalysée par la chute du prix du Bitcoin en dessous de 66 000 $ le 5 avril.

Les jetons de couche 3 touchés par la correction du marché induite par Bitcoin

Le prix du Bitcoin est tombé à 65 977 $ vendredi, entraînant avec lui la plupart des altcoins. Au cours de la semaine dernière, l’actif a effacé près de 7 % de sa valeur, dans une fourchette de négociation comprise entre 71 000 et 64 500 dollars.

Les jetons de couche 3 Aavegotchi (GHST), Dream Machine Token (DMT), Degen (DEGEN), Orbs (ORBS) et Xai (XAI) ont subi des pertes de prix comprises entre 5 % et 28 %. Comme on le voit sur CoinGecko, les prix des Orbs et Xai sont en baisse respectivement de 12 % et 18 % sur la période hebdomadaire.

Jetons de couche 3

Le récit des jetons de couche 3 a gagné en popularité en tant que classe de jetons qui donnent la priorité à l’utilisateur tout en tirant la vitesse d’une chaîne de couche 2 et la sécurité d’une chaîne de couche 1, comme Ethereum. Le récit de la couche 3 est devenu courant dans le cycle en cours, mais ces actifs ont subi une forte correction en réponse à la baisse du Bitcoin et il reste à voir si ces crypto-monnaies regagneront le terrain perdu dans les semaines à venir.

