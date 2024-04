La fourchette de prix XRP est limitée malgré l’annonce du lancement de Ripple stablecoin | Cryptomonnaie

Ripple a annoncé son intention de lancer un stablecoin soutenu par l’USD sur les blockchains XRPLedger et Ethereum en 2024.

La décision de Ripple vise à accroître l’utilité et la liquidité du XRPLedger, mais le prix du XRP continue de baisser.

Le prix du XRP se situe en dessous du niveau psychologiquement important de 0,60 $ vendredi.

Le prix du Ripple (XRP) est coincé dans une fourchette étroite entre son plus bas du 17 février de 0,5643 $ et le plus haut du 18 mars de 0,6686 $. Vendredi, l’altcoin s’est échangé en dessous du niveau psychologiquement important de 0,60 $, à 0,5807 $.

Ripple a annoncé le lancement d’un stablecoin adossé à 1:1 USD sur la blockchain XRPLedger et Ethereum, qui sera publié en 2024. L’annonce n’a pas réussi à catalyser une reprise de l’altcoin.

Les acteurs du marché du résumé quotidien : les nouvelles de Ripple stablecoin ne parviennent pas à catalyser les gains du XRP

Ripple a annoncé son incursion sur le marché de 150 milliards de dollars avec un stablecoin indexé 1:1 sur le dollar américain, le 4 avril.

La société de transfert de paiements a déclaré que le stablecoin serait publié pour la première fois sur XRP Ledger et Ethereum, en 2024.

Ripple explique que cette décision vise à la fois les domaines institutionnels et DeFi et que le géant des paiements prévoit d’améliorer son infrastructure de paiement pour les clients.

La société de transfert de fonds transfrontalier reconnaît que l’avenir de la cryptomonnaie est multichaîne et qu’un stablecoin a besoin d’interopérabilité pour être adopté par les utilisateurs.

La société explique que le jeton soutenu par l’USD sera publié sur les applications DeFi et sera compatible avec l’infrastructure DeFi existante.

1/ Le marché du stablecoin est en plein essor – environ 150 milliards de dollars aujourd’hui et devrait dépasser 2,8 milliards de dollars d’ici 2028. Il existe une demande claire de confiance, de stabilité et d’utilité. C’est pourquoi plus tard cette année, nous lançons un stablecoin indexé 1:1 sur l’USD sur le XRP Ledger et Ethereum.… – Ondulation (@Ondulation) 4 avril 2024

Bien que cette annonce marque un tournant décisif pour la société de paiement qui se bat actuellement devant les tribunaux contre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, elle n’a pas réussi à catalyser les gains du jeton natif XRP de XRPLedger.

Analyse technique : le prix du XRP est resté dans une fourchette étroite malgré une évolution positive

Le prix du XRP est en baisse depuis le sommet de 0,7440 $ du 11 mars. L’altcoin n’a pas réussi à revenir au sommet local, malgré de nombreuses tentatives et le XRP se situe dans une fourchette comprise entre le plus bas du 17 février de 0,5643 $ et le plus haut du 18 mars de 0,6686 $ pendant près d’un mois et demi.

Le prix du XRP est susceptible de balayer la liquidité au niveau de support quotidien, à 0,5386 $. Ce niveau sert de support depuis le 15 février et est resté fort malgré plusieurs nouveaux tests. L’altcoin pourrait rebondir sur le support et combler l’écart de juste valeur (FVG) entre 0,6185 $ et 0,6204 $, sur le graphique des prix quotidiens.

Les barres rouges sous la ligne neutre de l’indicateur de convergence/divergence de moyenne mobile (MACD) soutiennent la thèse d’un balayage de liquidité au support.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Un bougie quotidenne clôturant au-dessus de 0,6147 $, l’espace réservé de Fibonacci à 50 % du rallye du plus bas du 31 janvier au plus haut du 11 mars de 0,7440 $, pourrait invalider la thèse baissière. Le prix du XRP fait face à une résistance à la limite supérieure du FVG à 0,6204 $ et au niveau de résistance quotidien qui est resté stable depuis près de deux mois maintenant, à 0,6686 $.

FAQ sur le procès SEC contre Ripple

Cela dépend de la transaction, selon une décision de justice rendue le 14 juillet : pour les investisseurs institutionnels ou les ventes de gré à gré, le XRP est un titre. Pour les investisseurs particuliers qui ont acheté le jeton via des ventes programmatiques sur des bourses, des services de liquidité à la demande et d’autres plateformes, XRP n’est pas une sécurité.

La Securities & Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Ripple et ses dirigeants d’avoir levé plus de 1,3 milliard de dollars grâce à une offre d’actifs non enregistrée du jeton XRP. Bien que le juge ait statué que les ventes programmatiques ne sont pas considérées comme des titres, les ventes de jetons XRP à des investisseurs institutionnels sont bel et bien des contrats d’investissement. Dans cette dernière affaire, Ripple a enfreint la loi américaine sur les valeurs mobilières et devra continuer à plaider pour les quelque 729 millions de dollars reçus dans le cadre de contrats écrits.

La décision offre une victoire partielle à la fois à Ripple et à la SEC, selon ce que l’on regarde. Ripple obtient une grande victoire sur le fait que les ventes programmatiques ne sont pas considérées comme des titres, ce qui pourrait être de bon augure pour le secteur plus large de la cryptomonnaie, car la plupart des actifs visés par la répression de la SEC sont gérés par des entités décentralisées qui ont vendu leurs jetons principalement à des investisseurs particuliers. via des plateformes d’échange, disent les experts. Néanmoins, la décision n’aide pas beaucoup à répondre à la question clé de savoir ce qui fait d’un actif numérique une sécurité. Il n’est donc pas encore clair si ce procès créera un précédent pour d’autres affaires ouvertes affectant des dizaines d’actifs numériques. Des sujets tels que celui de savoir quel est le bon degré de décentralisation pour éviter l’étiquette de « sécurité » ou où tracer la frontière entre les ventes institutionnelles et programmatiques sont susceptibles de persister.

La SEC a intensifié ses mesures coercitives à l’encontre du secteur de la blockchain et des actifs numériques, en portant plainte contre des plateformes telles que Coinbase ou Binance pour avoir prétendument violé la loi américaine sur les valeurs mobilières. La SEC affirme que la majorité des actifs cryptomonnaies sont des titres et sont donc soumis à une réglementation stricte. Même si les défendeurs peuvent utiliser certaines parties de la décision de Ripple en leur faveur, la SEC peut également y trouver des raisons de maintenir sa stratégie actuelle de réglementation par application.

La décision de justice est un jugement sommaire partiel. La décision peut faire l’objet d’un appel une fois le jugement final rendu ou si le juge l’autorise avant cette date. L’affaire est dans une phase préliminaire au procès, dans laquelle Ripple et la SEC ont encore la possibilité de régler.



