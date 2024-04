La folie des pièces meme est susceptible de revenir alors que le prix du Bitcoin annule la baisse d’avril | Cryptomonnaie

Les pièces mèmes ont tendance à s’inspirer du prix du Bitcoin (BTC), contrairement aux jetons sur le thème des chats. Cela se produit dans un contexte de forte corrélation entre BTC et les pièces meme, les investisseurs utilisant cette relation comme une sorte d’aide-mémoire pour anticiper une hausse des prix du Shiba Inu (SHIB) et du Dogecoin (DOGE), en particulier.

Les pièces Meme se redressent, en particulier celles à grande capitalisation boursière, car elles partagent une forte corrélation avec le prix du BTC. Le prix du Dogecoin (DOGE) est en hausse de 6 %, tandis que le prix du Shiba Inu (SHIB) est en hausse de près de 8 %. Les prix de Dogwifhat (WIF), Pepe (PEPE) et Bonk Inu (BONK) ne sont pas si loin en termes de gains, avec une hausse moyenne de 4 % sur la journée.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour, SHIB/USDT – graphique journalier, WIF/USDT graphique sur 1 jour, PEPE/USDT graphique sur 1 jour, BONK/USDT graphique sur 1 jour

Notamment, WIF a réussi à détrôner PEPE du top trois des meme coins en termes de capitalisation boursière. La capitalisation boursière totale des pièces meme s’élève à plus de 60,83 milliards de dollars, ce qui représente jusqu’à 5 % de gains.

Le rallye observé dans les pièces meme fait suite au prix du Bitcoin qui a basculé le seuil de 67 000 $ en support. Si le prix du Bitcoin franchit une étape décisive au-dessus de 69 000 $, cela encouragerait davantage d’ordres d’achat, les débordements de capitaux semblant se transformer en pièces mèmes et relancer la folie attendue des pièces mèmes. Un retournement de 69 000 $ vers le support indiquerait que le sentiment devient haussier.

Un rapport d’octobre 2023 de WazirX a détaillé trois raisons pour lesquelles les pièces mèmes ont tendance à se rallier à Bitcoin.

Les pièces Meme ont tendance à bénéficier de la tendance haussière observée avec le prix du Bitcoin. Fortune indique que lorsque les pièces mèmes gonflent aux côtés du BTC, cela indique souvent que la « bulle crypto est de retour ».

Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin est de 68 466 $, enregistrant plus de 3,5 % de gains quotidiens.

La domination du Bitcoin est le rapport entre la capitalisation boursière du Bitcoin et la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies combinées. Cela donne une image claire de l’intérêt que suscite Bitcoin auprès des investisseurs. Une forte domination du BTC se produit généralement avant et pendant une course haussière, au cours de laquelle les investisseurs ont recours à des investissements dans des crypto-monnaies relativement stables et à forte capitalisation boursière comme Bitcoin. Une baisse de la domination du BTC indique généralement que les investisseurs transfèrent leur capital et/ou leurs bénéfices vers les altcoins en quête de rendements plus élevés, ce qui déclenche généralement une explosion des rallyes des altcoins.