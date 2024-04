Le prix du Bitcoin montre sa force alors que les banques approchent les mineurs pour acheter du BTC | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a regagné du terrain au-dessus de la ligne médiane de la fourchette du marché de mars après une consolidation prolongée en dessous de 66 391 $.

Un nouveau test réussi de l’espace réservé de Fibonacci à 50 % confirmerait la tendance haussière, car 69 000 $ reste le niveau à battre.

Asher Genoot, PDG de HUT 8 Mining : Les pénuries d’approvisionnement sur les bourses « poussent les plus grandes banques » à se tourner vers les achats.

La dynamique à la hausse des prix du Bitcoin (BTC) se manifeste à nouveau, à la suite d’informations selon lesquelles les banques approchent les mineurs pour acheter directement du BTC. Pendant ce temps, les yeux restent ouverts sur la réduction de moitié, qui dure environ deux semaines.

Les banques contactent les mineurs pour acheter du Bitcoin

Le prix du Bitcoin a bondi plus haut au cours des premières heures de la session de jeudi à New York, faisant passer l’espace réservé de Fibonacci à 50 % au support à 66 391 $. Ce niveau est significatif car il marque le point médian de la fourchette du marché, qui s’étend de 59 005 $, le plus bas du 5 mars, à 73 777 $, le plus haut historique enregistré le 14 mars.

Cela fait suite à des rapports de Bloomberg selon lesquels les plus grandes banques s’adressent désormais directement aux mineurs de Bitcoin lorsqu’elles dénoncent les pénuries d’approvisionnement en BTC sur les bourses. Asher Genoot, PDG du mineur de Bitcoin HUT 8 Mining, affirme que cette activité devient de plus en plus courante.

NOUVEAU : Asher Genoot, PDG de Hut 8, prédit moins #Bitcoin

⛏️faillites de mineurs à l’avenir. Il affirme que les taux élevés de 2022 étaient dus à l’endettement excessif des entreprises en 2021, les rendant vulnérables à la baisse des prix et à la hausse des coûts de l’énergie. pic.twitter.com/mDTEacAIah – Actualités Bitcoin (@BitcoinNewsCom) 4 avril 2024

Étant donné que la réduction de moitié est disponible depuis à peine deux semaines, cet intérêt indique que les banques tentent de rejoindre le parti BTC avec beaucoup de retard. Cependant, il vaut mieux tard que jamais, d’autant plus que la réduction de moitié devrait relancer le prochain cycle haussier – c’est-à-dire si l’histoire rime.

Cela indique une adoption croissante, probablement inspirée par l’approbation historique de plusieurs fonds négociés en bourse (ETF) BTC au comptant le 10 janvier, qui a amené BTC à Wall Street. Dans le même esprit, Morgan Stanley, d’une capitalisation boursière de 150 milliards de dollars, a déposé une demande d’achat d’ETF Bitcoin, des rumeurs indiquant que la société financière pourrait bientôt approuver les ETF BTC sur sa plateforme.

Cependant, des rapports récents indiquent que la banque, avec jusqu’à 1,5 billion de dollars d’actifs sous gestion (AUM), se précipiterait pour proposer les ETF BTC à tous les clients. Il pourrait rejoindre DWS, un grand gestionnaire d’actifs allemand, qui s’est récemment associé à Galaxy Digital pour lancer des ETF BTC physiques en Allemagne.

Ces fondamentaux ont joué un rôle dans la hausse du prix du Bitcoin, attirant l’attention de l’analyste ETF Eric Balchunas.

Il est intéressant de noter que le BTC était en baisse hier malgré la contribution de l’ETF. Cela indique-t-il que les natifs du Bitcoin sont en fait des FODLers ? – Éric Balchunas (@EricBalchunas) 4 avril 2024

Pendant ce temps, Glassnode observe : « Le ratio profit/perte des détenteurs de Bitcoin à court terme reste bien dans un régime dominé par les profits, avec des bénéfices dépassant les pertes de 50. »

FAQ sur les mesures de crypto-monnaie

Le développeur ou le créateur de chaque crypto-monnaie décide du nombre total de jetons pouvant être frappés ou émis. Seul un certain nombre de ces actifs peuvent être frappés par minage, jalonnement ou autres mécanismes. Ceci est défini par l’algorithme de la technologie blockchain sous-jacente. Depuis sa création, un total de 19 445 656 BTC ont été extraits, ce qui représente l’offre en circulation de Bitcoin. D’un autre côté, l’offre en circulation peut également être diminuée via des actions telles que le burning de jetons ou l’envoi par erreur d’actifs à des adresses d’autres blockchains incompatibles.

La capitalisation boursière est le résultat de la multiplication de l’offre en circulation d’un certain actif par la valeur marchande actuelle de l’actif. Pour Bitcoin, la capitalisation boursière début août 2023 est supérieure à 570 milliards de dollars, résultat des plus de 19 millions de BTC en circulation multipliés par le prix du Bitcoin autour de 29 600 dollars.

Le volume des transactions fait référence au nombre total de jetons pour un actif spécifique qui ont été négociés ou échangés entre acheteurs et vendeurs au cours d’heures de négociation définies, par exemple 24 heures. Elle est utilisée pour évaluer le sentiment du marché, cette mesure combine tous les volumes sur les bourses centralisées et décentralisées. L’augmentation du volume des échanges dénote souvent la demande pour un certain actif, car de plus en plus de personnes achètent et vendent la crypto-monnaie.

Les taux de financement sont un concept conçu pour encourager les traders à prendre des positions et garantir que les prix des contrats perpétuels correspondent aux marchés au comptant. Il définit un mécanisme par les bourses pour garantir que les prix futurs et les paiements périodiques des prix indexés convergent régulièrement. Lorsque le taux de financement est positif, le prix du contrat perpétuel est supérieur au prix mark. Cela indique que les traders qui sont optimistes et qui ont ouvert des positions longues paient les traders qui sont en position courte. D’un autre côté, un taux de financement négatif indique que les prix perpétuels sont inférieurs au prix de référence et que les traders ayant des positions courtes paient donc les traders qui ont ouvert des positions longues.

Prédictions du prix du Bitcoin alors que les détenteurs à court terme restent bénéficiaires

Le prix du Bitcoin se situe au-dessus de l’espace réservé de Fibonacci à 50 % de 66 391 $. Il fait face à une résistance en raison des moyennes mobiles simples (SMA) sur 100, 200 et 50 jours à 67 435 $, 67 680 $ et 68 716 $, respectivement.

Pour que BTC rassemble suffisamment d’enthousiasme pour se déplacer vers le nord, un nouveau test du niveau de 66 391 $ serait idéal. Un rebond réussi au-dessus de l’espace réservé de Fibonacci à 50 % donnerait le ton d’une tendance haussière, le prix du Bitcoin étant susceptible de récupérer 69 000 $.

Dans un cas très haussier, le prix du BTC pourrait prolonger les gains au-delà du sommet de 73 777 $, enregistrant potentiellement un nouveau sommet historique.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, un rejet des SMA, où le niveau de 66 391 $ ne parvient pas à se maintenir en raison du support, pourrait voir la baisse s’étendre. Une cassure et une clôture en dessous de 65 000 $ encourageraient davantage d’ordres de vente, la tendance baissière étant susceptible d’atteindre le niveau le plus bas autour du niveau de 62 500 $.



