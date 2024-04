Ethereum continue de se consolider alors que les résultats du premier trimestre montrent une croissance massive pour le plus grand altcoin | Cryptomonnaie

Le rapport financier du premier trimestre du réseau Ethereum montre que son bénéfice a triplé d’un trimestre à l’autre pour atteindre environ 370 millions de dollars.

Bitcoiner discute du statut de sécurité de l’ETH alors que l’analyste de Bloomberg, James Seyffart, le qualifie de marchandise.

VanEck s’attend à ce que les chaînes Ethereum Layer 2 génèrent plus de revenus que la chaîne Ethereum principale d’ici 2030.

Ethereum (ETH) a maintenu son mouvement de consolidation pour la deuxième journée de jeudi, s’échangeant au-dessus de 3 300 $ après s’être effondré plus tôt dans la semaine. Bien que cela puisse signifier une indécision entre les haussiers et les baissiers, ses résultats du premier trimestre montrent une croissance constante dans divers secteurs, même si les membres de la communauté débattent sur son statut de produit de base.

Évolution quotidienne du marché : L2, résultats du premier trimestre, statut des matières premières ETH

Ethereum a été l’une des crypto-monnaies les plus tendances ces dernières semaines. Malgré les attentes selon lesquelles l’anticipation de la réduction de moitié du Bitcoin serait le principal sujet de discussion, la décision de la SEC concernant les ETF Ethereum et la récente répression contre la Fondation Ethereum semblent avoir occupé le devant de la scène dans la communauté crypto. Cela dit, voici un aperçu rapide des derniers événements entourant le plus grand altcoin :

Dans un rapport publié mercredi, les analystes du gestionnaire d’actifs mondial VanEck s’attendent à ce que les réseaux Ethereum Layer 2 génèrent plus de revenus que sa chaîne principale. Ils ont observé des données de la société d’analyse cryptomonnaie Artemis XYZ, montrant la croissance croissante de l’écosystème Ethereum sous-jacent par rapport à la baisse de sa part de marché sur le réseau principal. Les L2 offrent un débit et une expérience utilisateur supérieurs, en particulier avec la mise à niveau de Dencun du 13 mars, qui a introduit l’espace Blob – une couche de données pour L2 qui réduit les frais de données et les frais de gaz – ont noté les analystes de VanEck.

Les analystes ont par ailleurs prédit que les Ethereum L2 pourraient valoir plus de 1 000 milliards de dollars d’ici 2030, étant donné que plusieurs couches 2 spécifiques à des applications, à des secteurs ou à des fonctions pourraient émerger – comme un L2 de gestion d’actifs ou des rollups qui hébergent un secteur de médias sociaux. Ils ont noté que ces L2 renforcent « la valeur de l’ETH en tant que véritable « pétrole » alimentant l’ensemble de l’écosystème des chaînes connectées.

Le rapport financier du premier trimestre d’Ethereum, publié mercredi par Coin98 Analytics, a montré une croissance significative des revenus et des bénéfices. Les revenus d’Ethereum ont augmenté de près de 84,6 % d’un trimestre sur l’autre (QoQ) pour atteindre 1,035 milliard de dollars, et les bénéfices ont atteint 369,11 millions de dollars, soit une variation de 198,8 % en glissement trimestriel. Une grande partie de cette augmentation est attribuée à la hausse des tarifs du gaz avant la mise à niveau de Dencun. Les autres mesures du rapport incluent 107 millions de transactions effectuées avec 9,7 millions de nouvelles adresses au premier trimestre.

Après les résultats de l’ETH Q1, Cory Klippsten, PDG de la société de services financiers Bitcoin Swan.com, a affirmé mercredi dans un article X qu’Ethereum était un titre lors de son lancement. Il a affirmé que la SEC ne voulait pas gêner une autre agence lorsqu’elle autorisait le CME à commencer à négocier des ETF à terme sur ETH.

Cependant, l’analyste de Bloomberg, James Seyffart, qui a été tagué dans le message, a répondu en déclarant que l’ETF à terme ETH était enregistré en tant que « contrats à terme sur matières premières, et non sur titres ».

Si la SEC voulait qualifier Eth de titre, elle n’aurait pas dû approuver la cotation de #Ethereum les ETF à terme qui s’appuient sur ces contrats. Revenir en arrière et changer cela indiquerait probablement la radiation et la clôture des contrats à terme CME ETH ET des ETF à terme ETH. Alors pourquoi… –James Seyffart (@JSeyff) 3 avril 2024

James Seyffart a également déclaré dans un autre article X que la SEC demandant des commentaires publics sur les dépôts ponctuels d’ETF Ethereum est une procédure normale et « pas ‘haussière’ à quelque titre que ce soit pour les ETF Ethereum ».

Analyse technique : l’indécision persiste

Les traders font preuve de plus de prudence alors que le prix d’Ethereum poursuit son mouvement horizontal pour la deuxième journée consécutive. Cela indique une réduction des sentiments haussiers pour le plus grand altcoin.

Graphique ETH/USDT sur 1 heure

Si le prix du Bitcoin montre des signes de reprise, l’ETH pourrait reprendre sa tendance à la hausse pour dépasser le niveau de 3 493 $, qui est le plus haut du 2 avril. Plus haut, les prochaines résistances se situent à 3 517 $, 3 570 $ et 3 655 $, ce qui correspond également aux récents sommets observés ces derniers jours.

Cependant, cette thèse serait invalidée si l’ETH passait en dessous du niveau de support de 3 204 $, le plus bas du 2 avril.

La décision de la SEC concernant la date limite du 23 mai pour répondre aux dépôts au comptant de VanEck Ethereum ETF devrait avoir un effet majeur sur les prix.

FAQ sur les mesures de crypto-monnaie

Le développeur ou le créateur de chaque crypto-monnaie décide du nombre total de jetons pouvant être frappés ou émis. Seul un certain nombre de ces actifs peuvent être frappés par minage, jalonnement ou autres mécanismes. Ceci est défini par l’algorithme de la technologie blockchain sous-jacente. Depuis sa création, un total de 19 445 656 BTC ont été extraits, ce qui représente l’offre en circulation de Bitcoin. D’un autre côté, l’offre en circulation peut également être diminuée via des actions telles que le burning de jetons ou l’envoi par erreur d’actifs à des adresses d’autres blockchains incompatibles.

La capitalisation boursière est le résultat de la multiplication de l’offre en circulation d’un certain actif par la valeur marchande actuelle de l’actif. Pour Bitcoin, la capitalisation boursière début août 2023 est supérieure à 570 milliards de dollars, résultat des plus de 19 millions de BTC en circulation multipliés par le prix du Bitcoin autour de 29 600 dollars.

Le volume des transactions fait référence au nombre total de jetons pour un actif spécifique qui ont été négociés ou échangés entre acheteurs et vendeurs au cours d’heures de négociation définies, par exemple 24 heures. Elle est utilisée pour évaluer le sentiment du marché, cette mesure combine tous les volumes sur les bourses centralisées et décentralisées. L’augmentation du volume des échanges dénote souvent la demande pour un certain actif, car de plus en plus de personnes achètent et vendent la crypto-monnaie.

Les taux de financement sont un concept conçu pour encourager les traders à prendre des positions et garantir que les prix des contrats perpétuels correspondent aux marchés au comptant. Il définit un mécanisme par les bourses pour garantir que les prix futurs et les paiements périodiques des prix indexés convergent régulièrement. Lorsque le taux de financement est positif, le prix du contrat perpétuel est supérieur au prix mark. Cela indique que les traders qui sont optimistes et qui ont ouvert des positions longues paient les traders qui sont en position courte. D’un autre côté, un taux de financement négatif indique que les prix perpétuels sont inférieurs au prix de référence et que les traders ayant des positions courtes paient donc les traders qui ont ouvert des positions longues.



